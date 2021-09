PlayStation Plus na wrzesień zaprezentowane. Plotki się potwierdziły

fot. Team17

Sony ujawniło listę gier, które trafią do abonentów usługi PlayStation Plus we wrześniu. Mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, bo są to dokładnie te same produkcje, które pojawiły się w nieoficjalnym wycieku sprzed kilku dni. Posiadacze konsol PS4 otrzymają więc bijatykę Mortal Kombat X oraz wirtualnego golfa w postaci PGA Tour 2K21. Użytkownicy PS5 mogą liczyć też na trzeci tytuł, a zarazem nowość, Hell Let Loose, czyli dość realistyczną, sieciową strzelankę z akcją osadzoną w czasach II wojny światowej. Wszystkie produkcje będzie można przypisać do konta od 5 października.

Można spodziewać się, że wrześniowa oferta nie wszystkim przypadnie do gustu, bo głosy krytyki pojawiły się już po pierwszych plotkach na ten temat. Dotyczą one przede wszystkim Mortal Kombat X, czyli gry, którą posiadacze PlayStation 5 mają dostępną w ramach PS Plus Collection. Nie da się również ukryć, że i PGA Tour 2K21 jest raczej tytułem dość niszowym, który przemówi do dość wąskiego grona odbiorców.