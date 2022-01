PlayStation VR2 ma być nową generacją wirtualnej rzeczywistości. Zapowiedziano też pierwszą grę

fot. Sony

Na łamach PlayStation Blog opublikowano nowy artykuł poświęcony nadchodzącemu zestawowi PlayStation VR2. Z opisu wynika, że graczy czekać będzie doświadczenie nowej generacji, co umożliwią solidne podzespoły oraz wyświetlacz OLED oferujący rozdzielczość 2000x2040 na oko, z częstotliwością odświeżania 90/120 Hz oraz śledzeniem gałek ocznych i 3D Audio. Ciekawie zapowiadają się również kontrolery ze wsparciem dla haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów, czyli technologii wykorzystywanych też w padzie DualSense do PlayStation 5.

Niestety PlayStation VR2 nie będzie działać bezprzewodowo, ale całość zostanie znacznie uproszczona względem poprzedniej wersji sprzętu. Tym razem do podłączenia go do konsoli wykorzystamy zaledwie jeden kabel, wpinany bezpośrednio w PS5. Obędzie się też bez dodatkowych akcesoriów, bo pozycja gogli oraz kontrolera śledzona będzie przez kamery wbudowane w sam headset.

Przy okazji zapowiedziano też pierwszą grę zmierzającą na PlayStation VR2. Będzie nią Horizon Call of the Mountain tworzone przez zespoły Guerilla i Firesprite. Poniżej możecie zobaczyć jej pierwszy teaser.

