Hideo Kojima - nowa gra słynnego twórcy ma przełamać granice mediów

fot. Kojima Productions

Hideo Kojima jak się za coś zabiera, to z miejsca można powiedzieć, że będzie to produkcja przełomowa lub wyjątkowa pod wieloma względami. Oczywiście nie wszystkie jego pomysły się sprawdzają, ale nie sposób odmówić mu kreatywności i nietuzinkowego podejścia do pewnych elementów fabuły czy rozgrywki. Wygląda na to, ze nie inaczej będzie w przypadku nowej gry twórcy m.in. Death Stranding i Metal Gear Solid.

Tym razem Kojima stwierdził, że jego nadchodzące dzieło "rzuci wyzwanie rozmaitym mediom". Oczywiście wypowiedź utrzymana jest w jego klasycznym stylu: twórca podsyca zainteresowanie fanów, ale jednocześnie nie zdradza żadnych konkretów.

To wielki tytuł i coś, co jest dla nas nowym wyzwaniem. Patrząc w przyszłość, gdzie granice rozrywki stają się coraz mniej widoczne, chciałbym, żeby to był rok, w którym zrobimy krok w przód i rzucimy wyzwanie rozmaitym mediom i środkom wyrazu - tak o swojej nowej grze mówi Kojima

Trudno powiedzieć, co tak naprawdę ma na myśli Kojima. Być może planuje on stworzyć grę, która w jakiś sposób łączyć się będzie z innymi gałęziami popkultury, tak jak swego czasu próbowało to robić Quantum Break, które elementy rozgrywki przeplatało serialem.

