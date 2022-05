Please Fix the Road to minimalistyczna gra logiczna. Polska produkcja zadebiutuje... na torrentach

fot. Ariel Jurkowski

Ariel Jurkowski, twórca niezależnego Please Fix The Road, zdecydował się na nietypowy sposób dystrybucji swojego dzieła. Będzie ono dostępne na platformach Steam, GOG, Itch.io, a także na... torrentach. Ta ostatnia z wersji będzie w pełni grywalna i zaoferuje wszystkie poziomy dostępne w dniu premiery, choć jednocześnie będzie nieco różnić się od pozostałych wydań: nie będzie aktualizowana, w niektórych miejscach zobaczymy dodatkowe, pirackie elementy, a w menu pojawi się prośba o zakup gry w jednym ze sklepów.

https://twitter.com/ArielJurkowski/status/1522201766942625793

Jeden z użytkowników Twittera zapytał Jurkowskiego o to, dlaczego ten zdecydował się na podjęcie takiego kroku. Twórca odpisał, że gra i tak zostałaby spiracona i on nikogo za to nie wini, ale jednocześnie liczy, że niektórzy docenią jego gest.

https://twitter.com/ArielJurkowski/status/1522220431402586112

Please Fix The Road opisywane jest jako minimalistyczna gra logiczna, w której gracze, jak nietrudno się domyślić, zajmą się naprawą dróg. Premiera zaplanowana jest na czerwiec tego roku.

Na każdym poziomie masz konkretny ograniczony zestaw narzędzi od Twojego szwagra, który pomoże Ci doprowadzić wszystkie samochody, łodzie, pociągi lub zwierzęta z ich punktu A do punktu B. Do wspomnianych zwierząt zaliczają się oczywiście kotki, pieski i... polskie krówki! - czytamy w opisie na Steamie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.