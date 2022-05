The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth - EA stworzy grę mobilną w uniwersum Władcy Pierścieni

fot. EA

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth to najnowsza produkcja osadzona w świecie Władcy Pierścieni, która zmierza na podbój rynku urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS Szczegóły niestety nie zostały ujawniona. Wiemy jedynie, że gra pozwoli nam wziąć udział w "ikonicznych opowieściach" znanych z dzieł J.R.R. Tolkiena, a pracą nad rozwojem tego tytułu zajmuje się studio EA Capital Games.

W opisie wspomniano również, że pod względem rozgrywki ma być to turowa gra RPG z rozbudowanymi systemami kolekcjonerskimi i wieloma postaciami znanymi ze świata Władcy Pierścieni i Hobbita. Niestety nie zaprezentowano żadnych screenów ani materiałów wideo. Poinformowano natomiast, że tego lata gracze mogą spodziewać się regionalnych beta-testów Heroes of Middle-Earth.

