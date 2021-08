Płomień Magdaleny Salik: zobacz okładkę powieści o wyprawie na obcą planetę

Powergraph

Wydawnictwo Powergraph zaprezentowało okładkę wrześniowej premiery. Będzie to powieść science ficiton Magdaleny Salik pt. Płomień. Jest to historia wyprawy na odległą planetę. Misja ta stawia nowe wyzwania przed ludzkością, ale też osobami zaangażowanymi w sam projekt.

Magdalena Salik to dziennikarka popularnonaukowa od jedenastu lat pracująca w redakcji Focusa. Jest autorką trylogii fantasy Doliny Mroku, a także powieści Mniejszy cud łączącej elementy kryminału i science fiction.

Płomień ukaże się 10 września. Oto okładka i opis powieści:

Źródło: Powergraph

Naukowcy szykują się do największej z dotychczasowych misji ludzkości. W kosmosie, całkiem blisko jak na jego skalę, odkryto nadającą się do zamieszkania Drugą Ziemię. Co może zjednoczyć podzieloną ludzkość? Rozwiązaniem wydaje się nowy prometejski mit: ogólnoświatowy projekt wyprawy międzygwiezdnej do zbadania pokrytego lodem globu.

Za przygotowania „Płomienia” do startu odpowiada charyzmatyczny astrofizyk i inżynier technologii kosmicznych. Pozyskuje do projektu uzdolnioną psycholożkę moralności, która będzie odpowiadać za etyczne aspekty przedsięwzięcia. Dokąd zaprowadzi parę naukowców ich romans bez śladu cyfrowego? Czy mapowanie mózgu pilotów uczestniczących w misji okaże się sukcesem i przed jakimi dylematami z tym związanymi stanie ludzkość?

W powieści Magdaleny Salik zderzenie rzeczywistości alternatywnej z niespełnionymi ludzkimi aspiracjami prowadzi do absolutnie zaskakującego finału. Płomień zapewni czytelniczą satysfakcję zarówno fanom Stanisława Lema, jak i widzom serialu Westworld.