Plotkara - poznajcie bohaterów nowej odsłony serialu. Czego możemy się po nich spodziewać?

JOSE PEREZ/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że Plotkara doczeka się kontynuacji. Gossip Girl to zapowiedziany dziesięcioodcinkowy serial HBO Max, którego akcja rozgrywać ma się osiem lat po wydarzeniach ukazanych w produkcji z Blake Lively. Seria skupi się jednak na nowej grupie bohaterów uczęszczających do prywatnej szkoły w Manhattanie. Dla fanów Plotkary mamy dobrą wiadomość. Na instagramowym profilu nadchodzącej produkcji pojawiły się właśnie nowe informacje dotyczącej obsady i bohaterów.

Każde z zamieszczonych na instagramie zdjęć zdradza nam imię postaci oraz określające ją słowo. Tak więc dla portretowanej przez Jordan Alexander Julien Calloway najważniejsze jest bycie influencerką, dla granej przez Whitney Peak Zoyi Lott perspektywa, a Max Wolfe portretowany przez Thomasa Doherty'ego ceni wolność. W obsadzie znaleźli się również Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zión Moreno a także Savannah Smith.

Poznajcie nowych bohaterów Plotkary:

Data premiery nowej Plotkary nie jest jeszcze znana.