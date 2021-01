Plotki o Spider-Manie 3 i MCU mają ziarno prawdy? Kevin Feige komentuje

fot. Marvel

Pod koniec 2020 roku zostaliśmy zalani falą plotek o filmach Spider-Man 3 oraz Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie były to jednak informacje z jakichś mało wiarygodnych źródeł, ale przeważnie z portali, których doniesienia zawsze się sprawdzają.

Kevin Feige, szef Marvel Studios, został o to zapytany przez comicbook.com w wywiadzie promującym WandaVision. Feige nie chce obecnie otwarcie mówić, co jest prawdą, co nie jest trafione. Jego wypowiedź jednak pokazuje, że te wszystkie plotki mają sens i znaczenie, ale oni i tak mają plan promocyjny na to, kiedy i co w ogóle wyjawią. Tak to komentuje w rozmowie z comicbook.com

- Czytałem niektóre informacje, ale nie jestem pewny, czy wszystkie. Fajne w internetowych spekulacjach w związku z naszymi projektami jest to, że czasem nie mogą być dalsze od prawdy, ale czasem są szokująco blisko. Tak to wyglądało w ostatnich latach. Wyjawienie obecnie tego, co jest prawdą byłoby zabraniem frajdy z odkrywania tych rzeczy - mówi Feige.

Dodał również ciekawostkę, że wewnętrznie Spider-Mana 3 nie nazywają takim tytułem, tylko używają Homecoming 3. Jest to spowodowane tym, że za młodu Feige pracował przy Spider-Manie 3 w reżyserii Sama Raimiego, który teraz stoi za kamerą kontynuacji przygód Doktora Strange'a.

Feige przyznał, że gdyby pandemia koronawirusa pojawiła się przed premierą Avengers: Koniec gry, byłby to dla nich w Marvel Studios o wiele większy problem, niż teraz. Według niego cała sytuacja, poza zmianą dat filmów, opóźniła jedynie premiery seriali MCU o kilka tygodni.