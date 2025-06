Darmowe Squid Game: Bez Pardonu z nową zawartością. Aktualizacja wprowadza konkurencje z 3. sezonu

fot. Netflix

27 czerwca na platformie Netflix zadebiutował trzeci, finałowy sezon Squid Game. Dla fanów tego uniwersum przygotowano także dodatkową atrakcję — nową, darmową zawartość w grze Squid Game: Bez pardonu, dostępnej na urządzeniach mobilnych.

Najnowsza aktualizacja to największe rozszerzenie w historii tej produkcji. Wprowadza m.in. nowe konkurencje inspirowane 3. sezonem serialu oraz specjalne nagrody. Gracze mogą również korzystać z nowej funkcji Ekipy oraz czatu w grze.

Squid Game: Bez pardonu to sieciowa gra zręcznościowa przypominająca m.in. Fall Guys. Uczestnicy rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach i walczą o to, by przetrwać jak najdłużej. Produkcja dostępna jest bezpłatnie na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Co ważne, do rozgrywki nie jest wymagany nawet abonament Netflix.