Jessica Jones w MCU? Szef studia komentuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Jessica Jones to bohaterka serialu Netflixa produkowanego przez studio Marvel TV, które już nie istnieje. Choć mówiono, że ma to związek z MCU, ostatecznie go nie było, a sam Kevin Feige w jednym z wywiadów w 2020 roku mówił, że dopiero seriale MCU tworzone dla Disney+ będą związane fabularnie z filmami, tak jak fani marzyli od zawsze. Jednakże według Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzają, Krysten Ritter prowadzi rozmowy, by powrócić do roli Jessiki Jones w serialu She-Hulk. To tym bardziej zgrywa się z wcześniejszymi sugestiami i plotkami jakoby Charlie Cox miał wrócić do roli Daredevila również w tym serialu.

O tę kwestię został zapytany szef Marvel Studios, Kevin Feige w rozmowie z Deadline:

- Widziałeś co ogłosiliśmy podczas Comic-Con półtora roku temu oraz na Dniu Inwestora Disneya kilka tygodni temu. Na tym się teraz skupiamy. Pracuję w Marvelu wystarczająco długo, by jednak powiedzieć wprost: nigdy nie mów nigdy.

Wiadomo, że na tym etapie Feige nie będzie potwierdzać asów w rękawie póki wszystko nie jest gotowe do zrzucenia promocyjnej bomby. Można uznać, że gdyby nie było w tym ziarna prawdy, mógłby od razu to powiedzieć.

Na razie nikt nie dementuje, ani nie potwierdza tych plotek.