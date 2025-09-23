placeholder
Kolejny dziwny zwiastun Pluribusa. Co planuje Vince Gilligan?

Kolejne tajemnicze wideo zapowiadające serial Pluribus trafiło do internetu. Chociaż na temat nowej produkcji twórcy Breaking Bada pojawiło się kilka szczegółów, wciąż ciężko określić, czym ma być nowa produkcja.
Tomasz Hudyga
Tagi:  vince gilligan 
pluribus
Pluribus (Apple TV) - ogłoszono 2.sezon jeszcze przed premierą 1. materiały promocyjne
Apple TV+ wypuściło właśnie kolejny zwiastun Pluribusa, w którym Carol patrzy na migający znak witający ją. W miarę jak zwiastun się rozwija, okazuje się, że stoi ona przed hotelem Westgate, prowadząc radiowóz policyjny. Nie wiadomo, dlaczego znajduje się w tym pojeździe ani co doprowadziło ją do tego momentu, co pozostawia wiele miejsca na interpretacje.

Teaser zawiera numer telefonu (202) 808-3981, ten sam, który pojawiał się we wszystkich poprzednich materiałach promocyjnych. Po jego wybraniu ponownie odzywa się głos zwracający się do Carol, wyrażający nadzieję, że dołączy do grupy powiązanej z tym numerem.

Pluribus - zwiastun

Choć Pluribus to coś zupełnie innego niż inne dzieła Gilligana, sam pomysł fabularny science fiction brzmi interesująco. Carol, rozczarowana autorka romansów, zostaje uwięziona w Albuquerque w Nowym Meksyku po wybuchu wirusa, który sprawia, że wszyscy stają się szczęśliwi. Jej odporność czyni ją jedyną, która może go powstrzymać.

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
