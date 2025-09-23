Kolejny dziwny zwiastun Pluribusa. Co planuje Vince Gilligan?

materiały promocyjne

Apple TV+ wypuściło właśnie kolejny zwiastun Pluribusa, w którym Carol patrzy na migający znak witający ją. W miarę jak zwiastun się rozwija, okazuje się, że stoi ona przed hotelem Westgate, prowadząc radiowóz policyjny. Nie wiadomo, dlaczego znajduje się w tym pojeździe ani co doprowadziło ją do tego momentu, co pozostawia wiele miejsca na interpretacje.

Teaser zawiera numer telefonu (202) 808-3981, ten sam, który pojawiał się we wszystkich poprzednich materiałach promocyjnych. Po jego wybraniu ponownie odzywa się głos zwracający się do Carol, wyrażający nadzieję, że dołączy do grupy powiązanej z tym numerem.

Pluribus - zwiastun

Choć Pluribus to coś zupełnie innego niż inne dzieła Gilligana, sam pomysł fabularny science fiction brzmi interesująco. Carol, rozczarowana autorka romansów, zostaje uwięziona w Albuquerque w Nowym Meksyku po wybuchu wirusa, który sprawia, że wszyscy stają się szczęśliwi. Jej odporność czyni ją jedyną, która może go powstrzymać.