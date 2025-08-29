Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji
Julia Roberts odpowiedziała na kontrowersje wokół swojego nwoego filmu After the Hunt. Produkcja ma wzbudzać mocne dyskusje wokół tematu zgłaszania przez kobiet napaści seksualnych.
Julia Roberts broniła swojego nowego filmu After the Hunt podczas burzliwej konferencji prasowej na Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie gwiazda została zapytana o przesłanie produkcji dotyczące ruchu #MeToo i kultury unieważniania. Po pokazach pojawiło się oskarżenie, że historia filmu „odświeża stare spory” wokół wiary kobietom zgłaszającym przypadki napaści seksualnej. Choć Roberts nie odniosła się bezpośrednio do pytania, aktorka podkreśliła, że chce, aby film skłaniał do trudnych rozmów.
Według aktorki sam fakt, że film wzbudza dyskusję, jest osiągnięciem pewnego celu przez twórców.
O czym opowiada After the Hunt?
W thrillerze osadzonym w środowisku akademickim Roberts wciela się w rolę cenionej profesor, która staje na rozdrożu życia osobistego i zawodowego, gdy jej podopieczna (Ayo Edebiri) wysuwa poważne oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z pracy. Grozi to ujawnieniem mrocznej tajemnicy z jej przeszłości.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1986, kończy 39 lat