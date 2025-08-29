Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji

Flickr

Julia Roberts broniła swojego nowego filmu After the Hunt podczas burzliwej konferencji prasowej na Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie gwiazda została zapytana o przesłanie produkcji dotyczące ruchu #MeToo i kultury unieważniania. Po pokazach pojawiło się oskarżenie, że historia filmu „odświeża stare spory” wokół wiary kobietom zgłaszającym przypadki napaści seksualnej. Choć Roberts nie odniosła się bezpośrednio do pytania, aktorka podkreśliła, że chce, aby film skłaniał do trudnych rozmów.

Nie chcę być nieuprzejma, bo to nie w mojej naturze, ale to, co powiedziałeś i co uwielbiam, to że film ‚odświeża stare spory’. Nie sądzę, żeby chodziło tylko o odgrzewanie argumentów, że kobiety są przeciw sobie lub że się nie wspierają. Jest wiele starych sporów, które zyskują nowe życie i prowokują rozmowę.

Według aktorki sam fakt, że film wzbudza dyskusję, jest osiągnięciem pewnego celu przez twórców.

O czym opowiada After the Hunt?

W thrillerze osadzonym w środowisku akademickim Roberts wciela się w rolę cenionej profesor, która staje na rozdrożu życia osobistego i zawodowego, gdy jej podopieczna (Ayo Edebiri) wysuwa poważne oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z pracy. Grozi to ujawnieniem mrocznej tajemnicy z jej przeszłości.