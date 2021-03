POCO X3 Pro oraz F3 zadebiutują na polskim rynku. Sprawdzą się w grach, filmach i do fotografii mobilnej

Źródło: POCO

Podczas marcowej prezentacji firma POCO zaprezentowała światu X3 Pro, telefon ze średniej półki cenowej napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 860, który współpracuje z 6 bądź 8 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja ma sprawdzić się w parze z najbardziej wymagającymi aplikacjami, według producenta X3 Pro pozwoli nam grać w tytuły mobilne przy wysokich ustawieniach grafiki nawet w 50 FPS-ach. W telefonie zastosowano także 120-hercowy panel pokryty powłoką ochronną Gorilla Glass 6 zabezpieczającą go przed przypadkowy uszkodzeniem.

Jak przystało na sprzęt ze średniej półki cenowej, znajdziemy tu porządny układ optyczny. W jego skład wchodzi obiektyw główny, ultraszerokokątny, macro oraz czujnik głębi. Taka konfiguracja ma umożliwić wykonanie dobrych zdjęć i filmów w niemal w każdych warunkach. Pomoże w tym m.in. ulepszony tryb nocny oraz szereg funkcji kreatywnych takich jak możliwość klonowania ruchomych elementów w nagraniu czy kręcenia przy wykorzystaniu jednocześnie przedniego i tylnego aparatu.

Za zasilanie X3 Pro odpowiada zaś bateria o pojemności 5160 mAh, która przepracuje bez ładowania do 2 dni. Według testów laboratoryjnych pozwoli na 11 godzin nieprzerwanej gry w tytuły mobilne oraz do 18 godzin oglądania filmów. Nie zabrakło tu również takich modułów jak NFC, nadajnik podczerwieni czy złącze słuchawkowe, często jest nieobecne w smartfonach z górnej półki cenowej.

POCO X3 Pro

A skoro o cenie mowa – POCO X3 Pro będzie dostępny w Polsce od 29 marca. Za model 6GB/128GB zapłacimy 1099 zł, a za model 8GB/256GB 1299 zł. W przedsprzedaży trwającej 24 godziny kupimy je jednak znacznie taniej, odpowiednio za 899 zł oraz 999 zł.

POCO W WERSJI PREMIUM

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla osób przymierzających się do wymiany smartfona. POCO zapowiedziało także debiut nowego modelu klasy premium, POCO F3. Sercem tego urządzenia będzie procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G, który według producenta podbije płynność gier mobilnych odpalanych na wysokich ustawieniach graficznych do 58 FPS-ów. Podobnie jak w przypadku X3 Pro, tu także otrzymamy do dyspozycji do 8 GB pamięci RAM.

W tym modelu projektanci zastosowali 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED, wykorzystanie panelu organicznego umożliwiło wdrożenie do smartfona technologii HDR10+ zapewniającej szeroką przestrzeń barwną wyświetlanych treści. Pracę ekranu wspomoże także dookolny czujnik oświetlenia, dzięki któremu F3 automatycznie dopasuje jasność wyświetlanych treści do aktualnie panujących warunków, aby odtwarzane przez nas filmy i gry prezentowały się możliwie jak najlepiej.

POCO F3

Gracze z pewnością docenią 120-hercowe odświeżanie obrazu oraz 360-hercowe próbkowanie dotyku. Ten ostatni parametr ma być gwarancją, że POCO F3 błyskawicznie zareaguje na polecenia gracza. Dodajmy do tego obecność pod obudową modułu Wi-Fi 6 zapewniającego stabilną rozgrywką za pośrednictwem serwisów cloud gamingowych, a otrzymamy sprzęt stworzony do grania. Inżynierowie POCO zadbali ponadto o to, aby F3 brzmiał lepiej niż większość smartfonów z niższych półek cenowych. O głęboki, przestrzenny dźwięk w filmach, muzyce i grach zadba tu technologia Dolby Atmos.

POCO F3 w przeciwieństwie do X3 Pro korzysta z potrójnego układu optycznego, w skład którego wchodzi obiektyw główny, ultraszerokokątny oraz telemacro. Z myślą o miłośnikach filmowania mobilnego programiści wdrożyli do aplikacji aparatu aż sześć trybów kreatywnych pozwalających skorzystać z takich efektów specjalnych jak np. zatrzymanie elementów tła za filmowaną osobą. Z kolei funkcja Audio Zoom automatycznie zwiększy poziom głośności uwiecznianych elementów wraz z kadrowaniem ujęcia za pośrednictwem funkcji zoom. Zupełnie tak, jakbyśmy zbliżali się do obiektu z telefonem w ręku, a nie korzystali z kadrowania sprzętowego.

Wszystko to zasili bateria o pojemności 4520 mAh pozwalająca spędzić w grach do 10 godzin oraz korzystać z serwisów VoD do 14 godzin. Przy standardowym cyklu użytkowania telefon trzeba będzie ładować raz na dwa dni.

Sporą zaletą POCO F3 jest także jego cena, konkurencyjna wobec innych smartfonów klasy premium. Producent wycenił model z 6GB pamięci RAM oraz 128 GB na dane na 1599 zł. Z kolei za model 8GB/256 GB zapłacimy 1799 zł. POCO F3 trafi do dystrybucji w kwietniu bieżącego roku.

Specyfikacja POCO X3 Pro oraz POCO F3:

POCO X3 Pro POCO F3 Ekran 6,67" LCD, 2400 x 1080, 120 Hz, HDR10 6,67" AMOLED, 2400 x 1080, 120 Hz, HDR10+ Próbkowanie dotyku 240 Hz 360 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6 GB / 8 GB Pamięć 128 GB / 256 GB Aparat przedni 20 MP Aparat tylny - główny 48 MP, f/1.79

- ultraszerokokątny 119° 8 MP, f/2.2

- makro 2 MP, f/2.4

- czujnik głębi f/2.4 - główny 48 MP, f/1.79

- ultraszerokokątny 119° 8 MP, f/2.2

- telemakro 5 MP, f/2.4 Łączność 4G, Bluetooth 5.0, dualSIM, NFC, podczerwień, Wi-Fi 6 5G, Bluetooth 5.1, , NFC, podczerwień, Wi-Fi 6 Bateria 5160 mAh 4520 mAh Cena - 6/128 GB - 1099 zł

(899 zł w przedsprzedaży)

- 8/256 GB - 1299 zł

(999 zł w przedsprzedaży) - 6/128 GB - 1599 zł

- 8/256 GB - 1799 zł