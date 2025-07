Ten wątek łączy Supermana z Peacemakerem. Będzie kluczowy w 2. sezonie

fot. Warner Bros. Discovery

Jednym z kluczowych elementów fabuły Supermana jest tzw. kieszonkowy wszechświat, stworzony przez Lexa Luthora. To właśnie tam znajduje się specjalne więzienie, w którym Człowiek ze Stali zostaje uwięziony wraz z Metamorpho – ten ostatni formuje ze swojego ciała kryptonit. James Gunn w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że koncepcja kieszonkowego wszechświata będzie mieć znaczenie również w 2. sezonie Peacemakera. A nawet ma mieć to znaczenie dla rozwoju uniwersum DCU.

James Gunn o 2. sezonie Peacemakera

Z wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że w nowych odcinkach pojawi się technologia Quantum Unfolding Chamber (QUC), bardzo podobna do tej, którą Lex Luthor wykorzystał do stworzenia własnego wymiaru. Gunn potwierdził, że to zamierzone powiązanie i koncept kieszonkowego uniwersum się pojawi.

– Tak, zgadza się. Zobaczycie to również w 2. sezonie Peacemakera. Wersja Lexa jest bardziej prowizoryczna niż ta, którą pokazujemy w serialu. W Peacemakerze działa znacznie lepiej i to wokół niej rozgrywa się cała historia sezonu.

Multiwersum w Peacemakerze

W zwiastunie widzimy, że tytułowy bohater spotyka alternatywną wersję samego siebie. Gunn potwierdza, że chodzi o multiwersum – jednak sposób jego ukazania będzie różnił się od tego, co znają fani Marvela.

– To prawda, ale w Peacemakerze zrobiliśmy to inaczej. W ostatnich latach opowieści o multiwersum były wszędzie. My pokazujemy większą historię dotyczącą tylko jednego alternatywnego świata. To bardziej przypomina książkę The Counterlife Philipa Rotha niż ostatniego Spider-Mana. Lubię ten film, ale to nie nasza droga. Nie robimy też tego tak, jak Deadpool & Wolverine. To bardzo prosta opowieść o relacji Peacemakera z tym innym światem.

Premiera 2. sezonu Peacemakera już w sierpniu na HBO Max.