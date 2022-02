Podpalaczka - zwiastun filmu. Nowa adaptacja książki Kinga w kinach i na VOD

fot. materiały prasowe

Jak donosi portal Deadline, film Podpalaczka będzie mieć hybrydową premierę w USA. Włodarze Universala podjęli decyzję, że film jednocześnie trafi do kin oraz do amerykańskiej platformy Peacock. Data została ustalona na 13 maja 2022 roku. Na obecną chwilę ta decyzja dotyczy tylko rynku amerykańskiego. Na świecie film trafi tylko do kin.

Jest to zwarty film Universala w ostatnim czasie, który trafi od razu do VOD i do kin. Poprzednie to Rodzinka rządzi, Halloween zabija oraz nadchodzący Wyjdź za mnie.

Podpalaczka - zwiastun

Podpalaczka - galeria

Podpalaczka 2022

Historia skupia się na młodej dziewczynce, która ma pirotechniczne zdolności. Zostaje ona porwana przez tajną rządową agencję, która chce wykorzystać jej moc jako broń.

Za kamerą stoi Keith Thomas (Nocne czuwanie), a autorem scenariusza jest Scott Teems (Halloween zabija). W obsadzie są Zac Efron, Michael Greyeves.Kurtwood Smith, Sydney Lemmon, John Beasley oraz Gloria Reuben.

Film nie ma ustalonej daty premiery w Polsce. Na obecną chwilę platforma Peacock nie jest dostępna w Europie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.