Nowy klip z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Oburzające spóźnienie Reeda i Sue

Nowy Kapitan Ameryka nie podołał oczekiwaniom fanów, a prognozy box office w przypadku Thunderbolts* także nie powalają na kolana. Marvel Studios kampanią promocyjną mocno stawia na nowy film Matta Shakmana, który po raz kolejny spróbuje przedstawić na wielkim ekranie Pierwszą Rodzinę Marvela.

Najnowszym elementem kampanii jest krótki klip wideo z produkcji, który przedstawia Johnny'ego Storma upominającego swoją siostrę i Reeda Richardsa o spóźnienie na kolację.

Florence Pugh skacze z drugiego najwyższego budynku na świecie! Wideo z planu filmu Marvela

Przypomnijmy, że Joseph Quinn zapowiedział też kilka zmian w charakterze ikonicznego herosa Marvela:

To człowiek, który ma w sobie dużo brawury, a jednocześnie chce przewodzić innym. To czasem prowadzi do spięć. Ale jest przy tym bardzo zabawny. Ja i Kevin Feige rozmawialiśmy o jego wcześniejszych adaptacjach. Wtedy przedstawiano go jako kobieciarza i gościa, który stawia wszystko na jedną kartę. Czy to jest teraz seksowne? Nie wydaje mi się. Ten Johnny bardziej zwraca uwagę na uczucia innych ludzi. Jest w nim też dużo samoświadomości.

Jest inteligentny. Jest na tym statku kosmicznym nie z byle jakiego powodu. Ludzie zapominają, że w wielu komiksach to on był najbardziej bohaterski z całej drużyny, nawet jeśli potem to sabotował ciągłym żartowaniem. Jest bratem Sue, a to oznacza, że są ulepieni z podobnej gliny.