Podpalaczka - zdjęcie z filmu. Tak wygląda tytułowa bohaterka

Źródło: Universal

Podpalaczka to nowa adaptacja książki Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Historia skupia się na młodej dziewczynce, która ma pirotechniczne zdolności. Zostaje ona porwana przez tajną rządową agencję, która chce wykorzystać jej moc jako broń. Tytułową rolę gra Ryan Kiera Armstrong, którą znamy z filmu To. W 2021 roku zobaczymy ją na ekranach w 10. sezonie American Horror Story oraz w filmie Amazon Prime Video The Tomorrow War.

W obsadzie są także Zac Efron i Michael Greyeves. Keith Thomas (Nocne czuwanie) reżyseruje na podstawie scenariusza Scotta Teemsa (Rectify). Jason Blum oraz Akiva Goldsman są producentami. W ekipie jest też Martha De Laurentiis w roli producentki wykonawczej. Pracowała ona przy poprzedniej adaptacji.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że w 1984 roku powstał film Podpalaczka, w której główną rolę zagrała Drew Barrymore. Obraz zebrał 17 mln dolarów w amerykańskim box office. Była to jej pierwsza rola po sukcesie blockbustera E.T., przez który Barrymore stała się młodą gwiazdą.

Podpalaczka - data premiery nie jest znana.