Widowiskowy napad w zwiastunie. To Podżegacze od twórcy Na skraju jutra!

fot. Apple TV+

Podżegacze (The Instigators) to nowy film Apple Originals Films, który doczekał się pierwszego zwiastun. To pełny akcji thriller opowiadający o widowiskowym napadzie. 9 sierpnia 2024 roku pojawi się on w platformie streamingowej Apple TV+. Za kamerą stoi Doug Liman, znany z tak efektownych filmów jak Tożsamość Bourne'a, Na skraju jutra czy nowy Road House.

Podżegacze - zwiastun

Podżegacze - o czym jest film?

Bohaterami są Rory (Matt Damon) i Cobby (Casey Afleck), którzy staja się wspólnikami w planowanym napadzie. Zdesperowany ojciec i były skazaniec chcą obrabować skorumpowanego polityka. Kiedy wszystko idzie niezgodnie z planem, wybucha chaos. Duet jest ścigany przez policję, biurokratów oraz mściwych gangsterów. Nie wiedząc, co robić, przekonują terapeutkę Rory'ego (Hong Chau), aby dołączyła do ich spektakularnej ucieczki, podczas której muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, by nie dać się złapać lub nie zginąć.

Podżegacze

W obsadzie są także Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow oraz Ron Perlman.

Wśród producentów są Ben Affleck, Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh oraz Alison Winter. Producentami wykonawczymi są Celia Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren oraz Luciana Damon.