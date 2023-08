Podziemne imperium: nadchodzi nowa gra z uniwersum Osadników

Portal Games

Podziemne Imperium to najnowsza gra w rodzinie Osadników: Narodzin Imperium. Jej autorem jest Tim Armstrong (Arcana Rising, Orbis), a za ilustracje odpowiada Hanna Kuik (Batman: Wszyscy Kłamią, Dune: Sekrety Rodu). Podziemne Imperium to - podobnie jak pozostałe gry w serii - karciany engine-builder, tytuł, w którym gracze budują swoje silniczki, kreują synergie pomiędzy kartami i comba, by ostatecznie zdobyć jak najwięcej Punktów Zwycięstwa.

Podziemne Imperium zaprezentowane zostało dotąd na szeregu konwentów i spotkań z graczami od Orlando na Florydzie po Suwałki na Suwalszczyźnie. Wszędzie spotyka się z gorącym przyjęciem graczy, którzy podkreślają prostotę zasad i niezwykłą "kombosogenność" systemu gry.

Rozgrywka w Podziemne Imperium będzie trwała około 45 i jest przeznaczona dla do pięciu graczy, który swoje tury rozgrywają symultanicznie. Do dyspozycji graczy będzie ponad 150 kart, 6 różnych torów postępu i 6 unikatowych frakcji.

Polska premiera Podziemnego Imperium została zaplanowana na 5 października.

Podziemne imperium - gra

Podziemne Imperium - o grze

W Podziemnym Imperium gracze budują swoje kopalnie. Zaczynają od zagrania karty tuż pod planszę z powierzchnią, a kolejne karty rozbudowują kopalnię wszerz i w głąb.

Każda nowa karta w kopalni aktywuje sama siebie i karty ponad nią, odpalając całą reakcję łańcuchową akcji. Kombosy i powiązania zmieniają się w zależności od tego, gdzie dołożysz nową kartę.

Podczas rozbudowy kopalń gracze awansują na planszach Postępu. Trzy takie plansze dobiera się losowo przed startem gry. Każda z nich wnosi do gry inny rys strategiczny.

Warto awansować na torach Postępu! Czekają na nich bonusy, które pomagają rozwinąć kopalnię, aktywować powiązania między kartami, wykręcić jeszcze lepsze kombosy, albo zdobyć dodatkowe punkty zwycięstwa.