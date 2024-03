Pogromcy duchów 4 lepsi niż Diuna 2 i Kung Fu Panda 4 - wyniki box office

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów 4, czyli Pogromcy duchów. Imperium lodu zajmują pierwsze miejsce w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 45,2 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie serii po nieudanym reboocie z 2016 roku. Na świecie natomiast zbiera 16,4 mln dolarów z 25 krajów. Więcej rynków będzie mieć film po świętach, więc wówczas będzie mieć to korzystny wpływ na wyniki. Sumując na koncie 61,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Diuna 2 - box office

Diuna 2 notuje kolejny raz niski spadek frekwencji w wysokości 38%. Dzięki temu widowisko pokonuje w końcu Kung Fu Pandę 4 i ląduje na miejscu drugim z wynikiem 17,6 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku ma 233,3 mln dolarów. Sumując z wpływami ze świata ma 574 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów.

Kung Fu Panda 4 - box office

Kung Fu Panda 4 notuje większy spadek frekwencji niż Diuna 2, bo aż w wysokości 44%, ale nadal jest to solidny wynik. Zajmuje trzecią lokatę z wynikiem 16,8 mln dolarów. Do tej pory na rynku zebrano 133,2 mln dolarów. Globalnie ma 268 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Box office - nowości

Na rynek trafiły dwie nowości.

Horror Niepokalana zajmuje w Ameryce Północnej czwarte miejsce z wynikiem 5,3 mln dolarów. Wpływy ze świata na ten moment nie są w ogóle znane.

Natomiast Late Night with the Devil to miejsce szóste z wpływami na poziomie 2,8 mln dolarów. Z tym filmem jest związana dość zabawna ciekawostka, bo w niedziele zebrał dokładnie 666,666 dolarów.