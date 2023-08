Pogromcy duchów - imponujący film krótkometrażowy. Jest Piankowy Marynarzyk!

fot. materiały prasowe

Film krótkometrażowy Pogromcy duchów to test połączenia nowatorskich technologii. Jason Reitman nawet mówi, jak bardzo ekscytuje go możliwość manipulacji na żywo środowiskiem otaczającym aktorów, więc nie musi się wówczas martwić, czy słońce zajdzie czy o której zaczną się godziny szczytu. To jego zdaniem zmieniło jego perspektywę na to, co jest możliwe.

Filmik został nakręcony w jeden dzień. Twórca mówi o tym, że normalnie kręcenie w ciągu dnia w Nowym Jorku to szereg przeszkód, które ograniczają płynność pracy. W ciągu dnia normalnie można zrobić od 6 do 8 ujęć, a nowa technologia pozwalała mu nakręcić całość.

Za wideo odpowiadają Sony Pictures Entertainment, Ghost Corps, Pixomondo, PlayStation Studios oraz Epic Games. Animacja jest generowana przez Unreal Engine. Twórca mógł połączyć to z nagrywaniem osób w motion capture i dzięki nowatorskim rozwiązaniom generować efekty specjalne w ujęciu w czasie rzeczywistym.

Pogromcy duchów - wideo

Oceńcie sami, jak mu to wyszło.