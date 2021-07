Pogromcy duchów. Dziedzictwo - kultowi bohaterowie będą znowu łapać duchy? Nowe figurki Hasbro

fot. materiały prasowe

27 lipca do sieci trafił nowy zwiastun Pogromców duchów. Dziedzictwo, czyli kontynuacji historii z filmów z lat. 80. Fani liczyli, że pojawią się w nim aktorzy z poprzednich części, jak Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson czy Sigourney Weaver. Jednak czekał ich zawód. Pokazano w nim w samej końcówce jedynie rękę Raya (Aykroyd), który sięga po słuchawkę telefonu.

Natomiast Hasbro, czyli firma produkująca zabawki pokazała wizerunek kultowych pogromców duchów. Kolekcjonerskie figurki przedstawiają podstarzałych Raya, Petera Venkmana (Murray) i Winstona Zeddemore'a (Hudson). Mają na sobie pełny sprzęt i kostiumy, co może zapowiadać, że wrócą do akcji. Ponadto do sprzedaży trafią figurki młodych bohaterów w strojach pogromców: Lucky'ego (Celeste O’Connor), Trevora (Finn Wolfhard), Podcasta (Logan Jim) i Phoebe (Mckenna Grace). Nie zabrakło również reprezentanta duchów. Zabawka nazywa się Sentinel Terror Dog, który wydaje się być dwunożną wersją Zuula i Vinza Clortho. Przypomnijmy, że w kwietniu firma zaprezentowała figurki Marshmallow Mana.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - figurki

Nowa odsłona Pogromców Duchów opowiada o losach samotnej matki, która razem ze swoimi dziećmi przyjeżdża do miasteczka i odkrywa sekret swojego ojca związany z pogromcami duchów. Wkrótce bohaterowie będą musieli użyć sprzętu, aby ochronić miejscowość przed zjawami.

W obsadzie poza wyżej wymienionymi aktorami są jeszcze: Carrie Coon, Paul Rudd i Annie Potts. Za kamerą filmu stanął Jason Reitman, syn reżysera pierwszych części, czyli Ivana Reitmana, który wsparł go w roli producenta.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera odbędzie się w Polsce 11 listopada 2021 roku tylko w kinach.