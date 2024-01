Pogromcy duchów. Imperium lodu - powrót Slimera! Nowe zdjęcie

fot. Empire

Kolejna część Pogromców duchów zabierze widzów do Nowego Jorku i z powrotem do kultowej remizy. Poza powrotem znanego wszystkim fanom budynku oraz ikonicznej, starej gwardii, powraca również Slimer. Był to pierwszy duch, którego ekipa złapała w oryginalnym klasyku. Od tamtego czasu charakterystyczny duch stał się nieoficjalną maskotką serii i powracał w kolejnych projektach. Nie zabraknie go również w Imperium lodu, a Empire Magazine pokazał jak będzie się prezentować w nowym filmie. Sprawdźcie sami!

Pogromcy duchów. Imperium lodu - zdjęcia

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów. Imperium lodu - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są także: Paul Rud, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

Pogromcy duchów. Imperium lodu zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.