Pogromcy duchów. Imperium lodu - w kogo wciela się James Acaster? Zdjęcia kolekcjonerskich figurek

W filmie Pogromcy duchów. Imperium lodu akcja przeniesie się z wiejskich terenów stanu Oklahoma do Nowego Jorku, gdzie bohaterowie powrócą do legendarnej kwatery głównej pogromców duchów. W swoich bohaterów ponownie wcielą się Mckenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Paul Rudd. Ponadto powraca "stara gwardia", czyli Bill Murray, Dan Aykroyd i Annie Potts (Janine), którzy mają odegrać większą rolą w nowym filmie.

W Imperium lodu zobaczymy również nowe twarze. Do obsady dołączyli Patton Oswalt w roli doktora Huberta Wartzkiego oraz Kumail Nanjiani jako Nadeem Razmaadi. Ponadto komik James Acaster wciela się w Larsa Pinfielda, człowieka odpowiedzialnego za stworzenie nowych technologii ufundowanych przez Winstona granego przez Erniego Hudsona, który również powrócił do swojej roli po latach. Jason Reitman, który wyreżyserował film Pogromcy duchów. Dziedzictwo, ale tym razem odpowiada tylko za scenariusz napisany wraz z reżyserem Gilem Kenanem, zdradził magazynowi Empire, że Acaster nie gra Spenglera, ale bardzo pasuje do postaci typu Egona Spenglera (w tej roli występował Harold Ramis). Zobaczcie zdjęcie z tym aktorem wraz z tajemniczą złotą kulą.

Dan Aykroyd w Empire powiedział, że jego Ray oraz Podcast (Logan Kim) zakumplują się, a Ray stanie się mentorem dla chłopaka. Do tego Podcast wykorzystuje piwnicę Raya do kręcenia serii filmików na Instagramie, gdzie ludzie przynoszą przedmioty, które rzekomo są nawiedzone. Z kolei postać Phoebe, która ma bzika na punkcie nauki, spełnia swoje i dziadka marzenie. Grace o swojej postaci:

Phoebe jest w swoim żywiole. Teraz poskramia duchy na zupełnie inną skalę niż to robiła w Oklahomie.

Do sprzedaży trafiły nowe zabawki od Hasbro z franczyzy Pogromców duchów. Fani mogą kupić figurki zainspirowane animowanym serialem The Real Ghost Busters - w ofercie są takie postacie, jak Egon Spengler, Peter Venkman, Winston Zeddmore i Ray Stantz, którym towarzyszą różne zjawy. Figurki, które mają 12,7 cm wysokości kosztują po 15,99 dolarów. Nie brakuje też zabawkowego samochodu Ecto-1 (29,99 dolarów), protonowego blastera (29,99 dolarów) czy Slimera (29,99 dolarów). Ponadto w sprzedaży znalazły się figurki postaci z Imperium lodu: Gary Grooberson, Trevor Spengler, Callie Spengler i Phoebe Spengler. Są ubrani w charakterystyczne stroje pogromców duchów, a także posiadają swój sprzęt. Również mają 12,7 cm wysokości i kosztują od 9,99 do 11,99 dolarów. Zobaczcie zdjęcia zabawek, które znajdują się na początku poniższej galerii.

Pogromcy duchów 4 - premiera 5 kwietnia w polskich kinach.