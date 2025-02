fot. WBIE

25 lutego Jason Schreier na łamach serwisu Bloomberg poinformował o ogromnych zmianach w Warner Bros. Games. Firma miała podjąć decyzję o skasowaniu gry Wonder Woman, a także zamknięciu trzech wewnętrznych studiów: Monolith Productions (odpowiedzialnego właśnie za Wonder Woman, a także m.in. Śródziemie: Cień Mordoru oraz Cień Wojny), Player First Games (MultiVersus) oraz skupiającego się na mobilnych produkcjach WB San Diego.

Niedługo później doniesienia te zostały potwierdzone przez Warner Bros. w oświadczeniu przesłanym do redakcji Kotaku.

Musieliśmy podjąć trudne decyzje, by dostosować nasze studia i inwestycje do tworzenia najlepszych możliwych gier na podstawie naszych kultowych franczyz – Harry’ego Pottera, Mortal Kombat, DC i Gry o Tron. Po dokładnym rozważeniu zamykamy trzy studia – Player First Games oraz Warner Bros. Games San Diego. Jest to strategiczna zmiana kierunku i nie odzwierciedla jakości pracy tych zespołów ani talentu pracowników. Prace nad Wonder Woman od Monolith nie będą kontynuowane. Naszym celem było zapewnienie graczom jak najlepszego doświadczenia związanego z tą ikoniczną postacią, jednak nie jest to możliwe w ramach naszych strategicznych priorytetów. To kolejna trudna decyzja, ponieważ zdajemy sobie sprawę z bogatej historii Monolith w tworzeniu wspaniałych doświadczeń i niesamowitych gier. Podziwiamy pasję wszystkich trzech zespołów i dziękujemy każdemu pracownikowi za jego wkład. Choć dzisiejszy dzień jest trudny, jesteśmy skupieni i podekscytowani możliwością powrotu do worzenia wysokiej jakości gier dla naszych oddanych fanów, opracowywanych przez światowej klasy studia, oraz na odbudowie rentowności i wzrostu naszego działu gier w roku 2025 i dalszej przyszłości - napisano.

Szczególnie szokująca wydaje się decyzja o zamknięciu Monolith Productions i skasowaniu Wonder Woman. Choć za kulisami od dłuższego czasu mówiło się o problemach tego projektu, to pochłonął on kilka lat pracy oraz ogromne pieniądze. Na początku lutego do sieci trafiły informacje wskazujące na to, że na jego realizację przeznaczono ponad 100 milionów dolarów.