Pogromcy duchów - marka odzieżowa Reebok przygotowała ofertę dla fanów

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to zapowiedziany film Jasona Reitmana, który powstaje dla wytwórni Sony Pictures. Głównymi bohaterami produkcji będą nastolatkowie, a film nie będzie remakiem tej samej historii, tylko czymś zupełnie świeżym, co po prostu osadzone jest w tym samym świecie. Film opowie o losach samotnej matki, która razem ze swoimi dziećmi przyjeżdża do miasteczka i odkrywa sekret swojego ojca związany z pogromcami duchów.

Przy tej okazji marka odzieżowa Reebok stworzyła kolekcję butów i ubrań inspirowanych Pogromcami Duchów, która oddaje ekscentryczny klimat filmów. Kolekcja składa się z wielu rodzajów koszulek, ciekawie wyglądających butów, a nawet prawdziwych kombinezonów. Przedstawiciele marki twierdzą, że tworzą nową kolekcję, aby uhonorować "dziedzictwo kultowej serii science fiction". Według firmy zajmującej się sprzedażą odzieży sportowej Reebok, ubrania z kolekcji dostępne będą do zamówienia online w noc Halloween. Zobaczcie:

Pogromcy duchów - Reebok