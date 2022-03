Obłędna Poison Ivy już czeka na nową serię. Body horror, związek z Harley Quinn i nie tylko

Warren Louw/DC

Już wcześniej donosiliśmy Wam, że Poison Ivy doczeka się nowej, rozpisanej na 6 części miniserii komiksowej, za którą ma odpowiadać scenarzystka G. Willow Wilson (wielokrotnie nagradzana współautorka postaci Kamali Khan z Marvela) oraz rysownik Marcio Takara. Teraz portal Entertainment Weekly przedstawił kolejne szczegóły nadchodzącej opowieści - wiemy już, że będzie ona czerpać m.in. z konwencji body horroru, a także rozwinie miłosną relację protagonistki z Harley Quinn.

Jak ujawnia oficjalny opis fabuły cyklu, doktor Pamela Isley opuści Gotham City, by dokończyć tworzenie swojego "największego dzieła", opisanego jednocześnie jako "prezent dla świata, który może pomóc uzdrowić zniszczoną ludzkość". Wilson dodaje, że w trakcie prac nad serią czerpała inspirację z filmu Anihilacja z 2018 roku, zastanawiając się, jak w przygotowywaną przez siebie historię wpleść elementy body horroru. Z tych przemyśleń zrodziło się wiele scen pokazujących łączenie się ludzi z roślinami.

Scenarzystka uspokaja również fanów, którzy chcieliby zobaczyć dalszą część związku Poison Ivy i Harley Quinn. Twórczyni nazywa więc swoją serię "historią miłosną", choć wątek emocjonalny nie odgrywa tu najważniejszej roli. W cyklu zobaczymy m.in. "chemię", która pojawia się między antybohaterkami, jak również fakt, że łączy ich wspólnota traumatycznych doświadczeń.

Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Wilson chce w nadchodzącej opowieści odwoływać się do ważnych problemów współczesnego świata, m.in. do niszczenia przez naszą cywilizacją środowiska naturalnego.

Tak prezentują się materiały promocyjne:

Poison Ivy #1 - okładka alternatywna

Zeszyt Poison Ivy #1 zadebiutuje w USA 7 czerwca.

