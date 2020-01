Pokemon Home - znamy cenę i możliwości usługi

Pokemon Home to usługa, która pozwoli na przechowywanie Pokemonów z różnych gier w jednym miejscu. O tym, że coś takiego powstaje, wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Dopiero teraz zdecydowano się jednak na ujawnienie szczegółów na ten temat. Gracze będą mogli skorzystać z dwóch wariantów Home - darmowego i płatnego. Ten pierwszy jest jednak na tyle ograniczony, że trudno go komukolwiek polecić.

Darmowa wersja Pokemon Home umożliwi przechowywanie zaledwie 30 Pokemonów, których nie będzie dało się przenieść do żadnej gry. Taka opcja pojawi się dopiero po wykupieniu płatnego abonamentu. Wtedy gracze otrzymują możliwość przechowywania 6000 stworków, które można transferować pomiędzy wybranymi produkcjami na konsolach 3DS i Switch. Nie zabraknie jednak pewnych ograniczeń i raczej nie ma co liczyć na to, że w ubiegłorocznym Sword i Shield znajdą się wszystkie lubiane przez fanów Pokemony.

fot. Nintendo

Wiele osób rozczarowała też cena. Poprzednie rozwiązanie, czyli Pokemon Bank, kosztowało 5$ za cały rok. Za Home trzeba zaś zapłacić 2,99$ miesięcznie, 4,99$ za 3 miesiące lub 15,99$ za cały rok.

Pokemon Home zadebiutuje w lutym.