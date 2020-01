Nintendo Switch nadal świetnie się sprzedaje. Konsola wyprzedziła SNESa

Nintendo Switch okazało się strzałem w dziesiątkę. Hybrydowy charakter tego urządzenia, pozwalający na zabawę zarówno w podróży, jak i na ekranie telewizora, przypadł do gustu graczom. To zaś znajduje przełożenie na sprzedaż, która nie zwalnia mimo upływu czasu, a wręcz przeciwnie - ostatni okres świąteczny okazał się rekordowy dla firmy. W tym czasie sprzedało się niemal 11 milionów sztuk sprzętu, co daje łączny wynik 52,48 milionów egzemplarzy na koniec 2019 roku. Tym samym Switch przekroczył wyniki osiągnięte przez SNESa i stał się trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą japońskiej firmy, ustępując miejsca jedynie Wii oraz NESowi.

Ogromnym hitem, co zresztą było do przewidzenia, okazały się też gry Pokemon Sword oraz Shield. Produkcje te były krytykowane przez graczy za niski poziom trudności, brak większych zmian i pewnych stworków z poprzednich generacji, ale i tak trafiły do ponad 16 milionów osób. Dużym sukcesem jest też Luigi’s Mansion 3 - przygody brata Mario znalazły ponad 5 milionów nabywców.

Gorzej wypada natomiast sprzedaż konsoli Nintendo 3DS, bo w świątecznym kwartale sprzedano jedynie 260 tysięcy sztuk. Tu jednak należy przypomnieć, że mówimy o sprzęcie z 2011 roku, którego żywot powoli dobiega już końca.