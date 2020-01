PlayStation Plus w lutym - BioShock: The Collection i The Sims 4 w ofercie

PlayStation Plus w lutym 2020 roku zawierać będzie kilka naprawdę interesujących gier. Jak to jednak zawsze bywa - zdania są podzielone, bo ilu graczy, tyle opinii. Patrząc jednak tylko na ilość i jakość gier (np. na ich średnią ocen), to powodów do narzekań naprawdę nie ma.

Co ciekawe, w lutym w ramach opłaty abonamentowej gracze otrzymają teoretycznie trzy tytuły, ale tak naprawdę jest ich aż pięć. Wszystko za sprawą BioShock: The Collection - to zestaw, który zawiera odświeżone wydania gier BioShock, BioShock 2 oraz Bioshock: Infinite wraz z wydanymi do nich dodatkami.

Od 4 lutego w ofercie dostępne będą następujące tytuły:

Gry dla abonentów usługi PlayStation Plus dostępne będą do pobrania do 3 marca 2020 roku. Tego dnia zostaną one zastąpione kolejnymi produkcjami, których zapowiedzi powinniśmy doczekać się pod koniec lutego.

Abonament PlayStation Plus to koszt 37 zł za miesiąc, 100 zł za 3 miesiące lub 240 zł za cały rok. Poza grami, abonenci otrzymują również możliwości rozgrywki online, możliwość przechowywania zapisów w chmurze oraz dodatkowe zniżki przy okazji niektórych wyprzedaży.