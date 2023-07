Pokemon Sleep już dostępne w Polsce. Aplikacja pomaga w regulacji snu

fot. naEKRANIE

Wszyscy fani Pokemonów mogą już pobierać najnowszą grę-aplikację, która pomoże graczom w regulacji snu. Pokemon Sleep, bo o niej mowa, jest już dostępna w naszym kraju, a niebawem będzie można ją sparować z nowym akcesorium Pokemon Go Plus+, które w Polsce dostępne będzie od 21 lipca.

Pokemon Sleep to przede wszystkim aplikacja, która pomaga w regulowaniu harmonogramu snu. Jest prosta w obsłudze i bardzo intuicyjna, a jak sprawdzi się w praniu? Czas pokaże. Z pewnością jest jednak bateriożerna, bo bez urządzenia Pokemon GO Plus+ wymagane jest posiadanie telefonu z włączonym ekranem aplikacji, która będzie monitorować sen.

Gra nie tylko monitoruje nasz sen, pozwala również zdobyć Pokemony. Osoby, które uczestniczyły w testach aplikacji zdobywali m.in. Shiny Pokemony, co dla posiadaczy Pokemon Go jest nie lada gratyfikacją.