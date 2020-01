Pokémony i Harry Potter znów wyprowadzą ludzi na ulicę

Według informacji upublicznionych przez Niantic wydarzenia związane z promocją mobilnych gier AR okazały się gigantycznym sukcesem. W 2019 roku zorganizowano 77 imprez przyciągnęło przeszło 2,7 miliona graczy, którzy w trakcie festiwali przebyli łącznie 6,5 miliona kilometrów, równowartość ok. 17 odległości od Ziemi do Księżyca. Wydarzenia okazały się intratne nie tylko twórców aplikacji, ale i miast, w których je zorganizowano. Z danych szacunkowych wynika, że wygenerowały one 249 miliona dolarów przychodów w branży turystycznej Chicago, Dortmundzie oraz Montrealu. W związku z tym w 2020 roku zorganizowane zostaną kolejne imprezy promujące Pokémon Go, Ingress oraz Harry Potter: Wizards Unite.

Tylko w pierwszej połowie roku fani kieszonkowych potworów będą mogli wziąć udział w czterech wydarzeniach poświęconych Pokémon Go. Pierwszy z nich, Taiwan Lantern Festival, odbędzie się w mieście Taizhong już w dniach 3-6 lutego. Od 27 do 29 marca gracze będą mogli złapać ekskluzywne pokemony w St. Louis podczas wydarzenia Safari Zone, które zostanie powtórzone dwukrotnie: od 17 do 19 kwietnia Safari Zone będzie gościć w Liverpoolu, a od 8 do 10 maja w Filadelfii.

Z kolei fani Harry’ego Pottera będą mogli wziąć udział w imprezie Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival, której data nie została jeszcze ustalona. A dla miłośników Ingress przygotowano dwa międzynarodowe festiwale, które odbędą się jednocześnie w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej: Perpetua Hexathlon 29 lutego oraz Lexicon Hexathlon 25 kwietnia. Ponadto 9 maja zostanie zorganizowany jednodniowe wydarzenie Requiem Anomaly Munich poświęcone temu tytułowi.

Zobacz także:

Niestety, Polski nie ma na liście krajów uczestniczących w żadnej z tych imprez, ale kilka krajów ościennych bierze udział w globalnych wydarzeniach ingresoowych. Dlatego jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jak wygląda granie w tytuły AR na masowych festiwalach, niech zajrzy na rozpiskę udostępnioną na stronie Niantic.