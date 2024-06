Oszustwo w konkursie Pokemonów. Uczestnik korzystał z AI i działał z multikonta

X/Konpeimimi

Reklama

Firma The Pokemon Company ostatecznie postanowiła odnieść się do zarzutów o oszustwo, którego miał dopuścić się jeden z uczestników corocznego konkursu ilustracji Pokemon TCG - to właśnie w jego ramach fani franczyzy mogą nadsyłać swoje prace, natomiast te nagrodzone pojawiają się później na kartach kolekcjonerskich (w tym przypadku chodziło o ilustracje do gry karcianej Pokemon Trading).

Tuż po wyłonieniu 300 finalistów tegorocznej edycji w sieci pojawiły się ogromne kontrowersje. Wszystko przez działania jednego z uczestników, który pomimo regulaminowych 3 możliwości zgłoszeń założył wiele różnych kont, występując m.in. jako Vigen K, Vigen Khachadoorian, Vigo K i Vigo Khachadoorian - 6 prac zgłoszonych z tych profili znalazło się wśród 300 wyróżnionych. Jakby tego było mało, ich styl wyraźnie sugerował, że w wykonaniu ilustracji wykorzystano sztuczną inteligencję.

Wśród uczestników konkursu wybuchła burza. The Pokemon Company, zdając sobie sprawę ze skali zjawiska, wystosowała oświadczenie, w którym informuje o dyskwalifikacji prac oszusta:

Jesteśmy świadomi, że wśród 300 najlepszych prac finalistów konkursu ilustracji Pokemon TCG 2024 są te zgłoszone przez uczestników, którzy naruszyli oficjalne zasady konkursu. Zadecydowaliśmy o dyskwalifikacji uczestników naruszających zasady. Niedługo do 300 finalistów dołączą inni artyści, których prace zastąpią te wycofane.

Tak z kolei wyglądały kontrowersyjne prace:

ROZWIŃ ▼

Pokemony - prawdziwe rozmiary stworzeń. Oto największe z nich

50. Tyranitar – 2 m