Pokolenie V - twórcy o cameo w finale 1. sezonu. Jak łączy się scena po napisach z fabułą The Boys?

W finałowym odcinku 1. sezonu Pokolenia V pojawiły się dwie postaci z The Boys. Najpierw Homelander (Antony Starr) powstrzymał rozlew krwi na Uniwersytecie Godolkina pokonując Marie (Jaz Sinclair) i jej przyjaciół, a następnie w scenie w trakcie napisów widzowie zobaczyli Butchera (Karl Urban) w opustoszałym Lesie. To oznacza, że bohater wie o istnieniu wirusa, który jest w stanie zabić supków. Można się domyślać, że poinformowała go o tym Grace Mallory (Laila Robins), której o tym powiedziała wcześniej dziekan Shetty (Shelley Conn).

Pokolenie V - twórcy o cameo Homelandera i Butchera

Michele Fazekas, który jest showrunnerem Pokolenia V, powiedział w wywiadzie dla serwisu Variety, że cameo Homelandera i Butchera były dwoma odrębnymi pomysłami. Przede wszystkim chcieli zobaczyć najpierw w serialu tego superbohatera w kulminacyjnym momencie. Jednak musieli być z tym bardzo ostrożni, ponieważ tej postaci nie chcieli zbyt często wykorzystywać w swojej historii.

W tym samym wywiadzie showrunner The Boys, Eric Kripke, wyjaśnił, że gdy byli w trakcie pisania 4. sezonu to prace na planie Pokolenia V jeszcze nie dotarły do finału. Dodał, że ten wirus stanowi dużą część historii nadchodzącej serii The Boys, ale zależało im, aby Butcher był go świadomy. Przyznał, że byłoby to szalone, gdyby nie był.

To stało się trochę trudne, bo jak pokazać, że on o tym wie, ale nie za pomocą dialogu? Pojawił się pomysł, że prawdopodobnie nie powinno to mieć miejsca w The Boys, a powinno się to wydarzyć w Pokoleniu V.

Z tym pomysłem poszedł do pokoju scenarzystów Pokolenia V, aby mogli umieścić scenę, która pokaże, że Butcher jest na tropie wirusa. Uznał też ją, jako małą przedmowę do tego, co będzie dalej w The Boys. Dodał, że Urban i Starr chętnie przychodzili w swoje dni wolne, aby popracować nad drugim serialem.

Kripke nie chciał zdradzić czy widzowie będą musieli czekać do 2. sezonu Pokolenia V, aby dowiedzieć, gdzie trafili Marie, Andre i Emma. Również nie chciał potwierdzić czy mogą się spodziewać cameo bohaterów z Pokolenia V w 4. sezonie The Boys. Ale za to powiedział, że według nich scena z Butcherem rozgrywa się tylko kilka dni po wydarzeniach ze spin-offa. Obrazowo opisał, że linia czasowa między serialami jest jak wagony w pociągu, a nie jak spaghetti, porównując to do kina superbohaterskiego. Twórcy wyjaśnili też, że historia Pokolenia V rozpoczęła się jesienią wraz z początkiem semestru, a zakończyła się mniej więcej w październiku, więc do listopadowych wyborów prezydenckich, w których bierze udział Victoria Neuman jest bardzo blisko.

The Boys - na jakim etapie prac jest 4. sezon?

Na koniec Eric Kripke przyznał, że większość prac nad montażem 4. sezonu The Boys jest ukończona, a teraz skupiają się na muzyce i efektach wizualnych. Dodał, że przygotowują się do rozpoczęcia działań promocyjnych. Do tego za kulisami serialu też wiele się dzieje.

