fot. materiały prasowe

Reklama

Rozgrywająca zadebiutowała w Netflixie 27 lutego 2025 roku. Pierwsze wyniki oglądalności nie były rewelacyjne – serial komediowy zaczął od trzeciego miejsca w zestawieniu, osiągając 9,3 mln wyświetleń i 47,2 mln obejrzanych godzin. Drugi tydzień przyniósł znacznie lepsze wyniki!

Oceniamy 3. odcinek Daredevil: Odrodzenie

Rozgrywająca – wyniki oglądalności

Netflix szybko ogłosił drugi sezon serialu Rozgrywająca, co mogło przyczynić się do wzrostu zainteresowania produkcją. W nowym zestawieniu, opublikowanym 12 marca 2025 roku, serial osiągnął 12,2 mln wyświetleń i 61,8 mln obejrzanych godzin. To sugeruje, że decyzja o kontynuacji serialu była trafna z perspektywy platformy.

Rozgrywająca znalazła się w TOP 10 w 89 krajach. W 33 z nich, w tym w Stanach Zjednoczonych, zajęła pierwsze miejsce. W Polsce serial nie odniósł tak dużego sukcesu – zajmuje szóste miejsce w rankingu.

W obsadzie znaleźli się: Kate Hudson, Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis, Max Greenfield, Justin Theroux, Keyla Monterroso Mejia, Roberto Sanchez, Uche Agada oraz Dane DiLiegro.

Netflix - seriale oryginalne [RANKING]