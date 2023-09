Pokolenie V - są recenzje spin-offu The Boys. Krytycy zachwyceni; "To jest lepsze niż całe ostatnie MCU"

Amazon Prime Video

Pokolenie V już jutro trafi na platformę Amazon Prime Video. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze recenzje spin-offu The Boys - powiedzieć, że są one znakomite, to nic nie powiedzieć. W momencie powstawania tego wpisu serial zebrał fenomenalne 100% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes ze średnią 7,4/10 (uwzględniono 35 tekstów), natomiast na portalu Metacritic jego obecny wynik Metascore ukształtował się na poziomie 72/100 (zliczono 20 recenzji). No cóż, chyba mało kto spodziewał się, że powyższe rezultaty będą aż tak dobre.

Krytycy chwalą Pokolenie V, pisząc, że jest ono "wspaniałym dodatkiem" do świata The Boys i potrafi być równie "makabrycznie przewrotne". Recenzenci wspominają o "bezkompromisowej kreatywności" czy "ostrych komentarzach społecznych", a nade wszystko - o "totalnym odziaływaniu na wyobraźnię widzów". Owszem, niektórzy z autorów opinii twierdzą, że inspiracje z ekranowej historii Butchera, Homelandera i spółki są momentami "chaotyczne", ale to tylko drobne grzechy, które twórcom powinniśmy odpuścić.

Oto fragmenty przykładowych recenzji:

The Telegraph

Serial jest o wiele bardziej udany niż ostatnie produkcje Marvela. Małe ostrzeżenie: wrażliwi widzowie będą chcieli mieć pod ręką poduszkę. Są tu momenty, w których Pokolenie V jest szokująco inteligentne. I wiele innych, w których jest po prostu szokujące.

Variety

Serial posiada ostrość przekazu, cynizm i zaskakująco trafny, młodzieżowy humor. To wyraźnie sugeruje, że uniwersum The Boys jest dalekie od kreatywnego wypalenia, które dopadło ostatnio innych gigantów jak choćby Kinowe Uniwersum Marvela.

Wall Street Journal

Pokolenie V jest zabawne, ale szkoda byłoby szufladkować je jedynie tym określeniem. Dlaczego? Bo wystarczy spojrzeć na społeczną krytykę w tym serialu, zawoalowaną, ale błyskotliwą, by dostrzec kryjącą się za wszystkimi tymi sensacyjnymi wydarzeniami inteligencję.

Empire

Pokolenie V najprawdopodobniej nie przyciągnie do tego świata nowych fanów, ale to mocna historia, która na pewno dostarczy rozrywki odbiorcom - zwłaszcza tym z nich, którzy desperacko czekają na kolejny sezon The Boys.

IGN

Będziesz się głośno śmiać, krzywić się i wciąż zastanawiać, jak twórcom uchodzi na sucho połowa tego, co jest pokazywane na ekranie - patrząc z tej pespektywy wypada polecić ten genialnie bzdurny serial każdemu.

RogerEbert.com

To zabawna i wciągająca historia o dorastaniu - tak się składa, że pojawiają się w niej superbohaterowie.

Vanity Fair

Twórcy nieustannie sięgają po wstrętny w wydźwięku humor, jakby obawiali się, że stracą naszą uwagę. Pomimo błyskotliwości i artystycznej odwagi, ten serial jest świadomy siebie i niewygodny - to jednak zaburza jego poważny przekaz, jakby za wszelką cenę chciano podkreślić luźne podejście do tematu.

