Pokolenie V – finał będzie zaskakujący. Zakończenie wprowadzi do 4. sezonu The Boys?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Reklama

Już tylko jeden odcinek dzieli nas od zakończenia pierwszego sezonu Pokolenia V. Serial powróci z drugą serią, ale zanim to nastąpi, będziemy mieli okazję zobaczyć czwarty sezon The Boys. Według jednego z showrunnerów, Michele’a Fazekasa, widzowie nie spodziewają się takiego zakończenia.

Pokolenie V - showrunner Michele Fazekas zapowiada dużo emocji w finale pierwszego sezonu

Twórca serialu przyznał, że widzowie mogą spodziewać się dużego zwrotu fabularnego w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Pokolenia V:

To cliffhanger na wielu poziomach. To wprowadzenie do drugiego sezonu, ale również wstęp do czwartej serii The Boys. Ten sezon nie zakończy się tak, jak się tego spodziewasz.

Po wydarzeniach z siódmego odcinka, w których zginęła Dean Shetty (Shelley Conn) za namową Cate (Maddie Phillips), Fazekas został zapytany, jak ta śmierć wpłynie na dalsze wydarzenia i jaki wpływ będzie miało to na działania Vought:

To interesujące, ponieważ Shetty jako antagonistka jest kimś w rodzaju samotnego wilka. Zrobiła coś, czego nawet Vought nie pochwalał. Ta korporacja zawsze reprezentuje wszystko, co złe i serial nigdy nie daje ci o tym zapomnieć. W finale zostanie to dobitnie podkreślone.

Ostatni odcinek pierwszego sezonu Pokolenia V zadebiutuje 3 listopada. Serial można oglądać na platformie Prime Video.