Pokolenie V - twórca The Boys jest zirytowany, że fani przewidzieli TEN zwrot akcji

Eric Kripke​ ma do powiedzenia kilka słów na temat zwrotu akcji z 2. sezonu serialu Pokolenie V. Musi oddać fanom honor: dobrze odczytali wskazówki.
Paulina Guz
Tagi:  The Boys 
Pokolenie V
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pokolenie V - sezon 2, odcinek 5 fot. Prime Video
Eric Kripke, twórca The Boys, w rozmowie z The Wrap przyznał, że niedawno „zirytowało” go to, jak bystrzy są ich fani. Chodzi o zwrot akcji ze spin-offu Pokolenie V. A dokładnie odcinek Hell Week, w którym okazuje się, że Dean Cipher, grany przez Hamisha Linklatera, tak naprawdę nie jest prawdziwym złoczyńcą – od początku znajdował się po prostu pod kontrolą Thomasa Godolkina.

Fani przewidzieli ten zwrot akcji z Pokolenie V

Doskonale zdaję sobie sprawę, że wielu fanów online analizowało wskazówki i trafiło na właściwy trop. Oddaję im honor – powiedział Kripke w wywiadzie dla The Wrap. – Jednocześnie jestem tym faktem zirytowany. 

Twórca hitu The Boys wyjaśnił następnie, że pomysł wyszedł od showrunnerki Michele Fazekas i producenta wykonawczego Toma Schnauza. Uważa też, że ten zwrot akcji stanowi świetną klamrę narracyjną dla serialu: 

To był naprawdę fajny zwrot akcji i zabawny zabieg. Przez cały czas jako widz myślałeś, że to Hamish jest złoczyńcą, a potem okazało się, że tak naprawdę jest nim Thomas Godolkin. Jednocześnie to Godolkin zaczął to wszystko i pod koniec akcja wraca z powrotem do faceta, który założył to miejsce. To było naprawdę świetne. 

Kripke ujawnił też, że akcja 5. (i zarazem ostatniego) sezonu The Boys będzie rozgrywać się około sześć miesięcy po wydarzeniach z finału 2. sezonu Pokolenie V.

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Tagi:  The Boys 
Pokolenie V
