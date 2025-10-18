Pokolenie V - twórca The Boys jest zirytowany, że fani przewidzieli TEN zwrot akcji

Eric Kripke, twórca The Boys, w rozmowie z The Wrap przyznał, że niedawno „zirytowało” go to, jak bystrzy są ich fani. Chodzi o zwrot akcji ze spin-offu Pokolenie V. A dokładnie odcinek Hell Week, w którym okazuje się, że Dean Cipher, grany przez Hamisha Linklatera, tak naprawdę nie jest prawdziwym złoczyńcą – od początku znajdował się po prostu pod kontrolą Thomasa Godolkina.
Fani przewidzieli ten zwrot akcji z Pokolenie V
Twórca hitu The Boys wyjaśnił następnie, że pomysł wyszedł od showrunnerki Michele Fazekas i producenta wykonawczego Toma Schnauza. Uważa też, że ten zwrot akcji stanowi świetną klamrę narracyjną dla serialu:
Kripke ujawnił też, że akcja 5. (i zarazem ostatniego) sezonu The Boys będzie rozgrywać się około sześć miesięcy po wydarzeniach z finału 2. sezonu Pokolenie V.
