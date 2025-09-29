Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

To oni zagrają główne role w nowej wersji hitu lat 80.? Casting marzeń

Wygląda na to, że w nowej wersji hitu popkultury lat 80. główne role mogą zagrać aktorzy, których od początku wskazywali fani. Policjanci z Miami wracają - w sieci właśnie pojawiły się doniesienia na temat tego, kto ma wcielić się w tytułowych bohaterów. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Michael B. Jordan 
policjanci z miami glen powell
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Policjanci z Miami - Don Johnson i Phillip Michael Thomas materiały prasowe
Reklama

Już od jakiegoś czasu wiemy, że studio Universal stworzy reboot emitowanego w latach 1984-1990 serialu Policjanci z Miami. Produkcja, w której w tytułowych bohaterów wcielili się Don Johnson i Phillip Michael Thomas, stała się bezdyskusyjnym hitem popkultury, zyskując rzesze fanów na całym świecie - także w Polsce. Teraz okazuje się, że w jej nowej wersji możemy liczyć na casting marzeń. 

Jak donosi serwis Nexus Point News, kultowe role detektywów Jamesa "Sonny'ego" Crocketta i Ricardo "Rico" Tubbsa mają obsadzić odpowiednio Glen Powell i Michael B. Jordan, od początku uchodzący za wielkich faworytów fanów. Do podpisania umowy jeszcze nie doszło, ale w tej sprawie Universal prowadzi już ponoć z aktorami zaawansowane rozmowy. 

Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku. 

Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową. 

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad

arrow-left 50. Moje tak zwane życie (1994-1995) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. Moje tak zwane życie (1994-1995)
49. Watchmen (2019)
48. Świat gliniarzy (2002-2008)
47. Friday Night Lights (2006-2011)
46. Pozostawieni (2014-2017)
45. The Dick Van Dyke Show (1961-1966)
44. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
43. The Larry Sanders Show (1992-1998)
42. Zawód: Amerykanin (2013-2018)
41. The Real World (1992-2017)
40. Buffy: Postrach wampirów (1997-2003)
39. Biuro (wersja amerykańska; 2005-2013)
38. Z Archiwum X (1993-2002/2016-2018)
37. Iluminacja (2011-2013)
36. Pohamuj entuzjazm (2000 - nadal)
35. The Late Night with David Letterman (1982-1993)
34. Ostry dyżur (1994-2009)
33. Jeopardy! (1964 - nadal)
32. Zagubieni (2004-2010)
31. Ryzykanci (2000 - nadal)
30. Posterunek przy Hill Street (1981-1987)
29. Przyjaciele (1994-2004)
28. The Civil War (1990)
27. Miasteczko Twin Peaks (1990-1991/2017)
26. Figurantka (2012-2019)
25. Prezydencki poker (1999-2006)
24. M*A*S*H* (1972-1983)
23. The Carol Burnett Show (1967-1978)
22. Rockefeller Plaza 30 (2006-2013)
21. Gra o tron (2011-2019)
20. 60 minut (1968 - nadal)
19. Playhouse 90 (1955-1960)
18. Złotka (1985-1992)
17. The Oprah Winfrey Show (1986-2011)
16. All in the Family (1971-1979)
15. Saturday Night Live (1975 - nadal)
14. Strefa mroku (1959-1964)
13. Sukcesja (2018-2023)
12. Ulica Sezamkowa (1969 - nadal)
11. Zdrówko (1982-1993)
10. Korzenie (1977)
9. The Mary Tyler Moore Show (1970-1977)
8. Kroniki Seinfelda (1990-1998)
7. Prawo ulicy (2002-2008)
6. Seks w wielkim mieście (1998-2004)
5. Breaking Bad (2008-2013)
4. Simpsonowie (1989 - nadal)
3. Rodzina Soprano (1999-2007)
2. Mad Men (2007-2015)
1. Kocham Lucy (1951-1957)

Źródło: Nexus Point News

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Michael B. Jordan 
policjanci z miami glen powell
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

1984
Policjanci z Miami
Policjanci z Miami Kryminał

Najnowsze

1 ROG Xbox Ally
-

Wystartowała przedsprzedaż przenośnych konsol ROG Xbox Ally. Znamy polskie ceny urządzeń

2 Little Nightmares
-

Little Nightmares: Enhanced Edition przerazi graczy w październiku. Tym razem z ray tracingiem

3 Greenland 2 - oficjalny kadr z filmu science fiction. Fikcja, brak przemocy
-

Greenland 2 – zwiastun widowiskowego filmu. Życie po apokalipsie

4 Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3
-

Na te Gwiezdne Wojny czekaliśmy! Zwiastun 3. sezonu pełen nowatorskich pomysłów fabularnych!

5 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday – sprzeczne doniesienia o scenariuszu. Jak jest naprawdę?

6 Spider-Man - Shathra
-
Spoilery

Spider-Man 4 - ujawniono złoczyńcę? To potężna postać i znamy aktorkę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e01

Simpsonowie

s2025e187

Moda na sukces

s03e04

s16e01

Bob’s Burgers

s42e239

Ridiculousness

s42e240

Ridiculousness

s42e241

Ridiculousness

s42e242

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zachary Levi
Zachary Levi

ur. 1980, kończy 45 lat

Ian McShane
Ian McShane

ur. 1942, kończy 83 lat

Erika Eleniak
Erika Eleniak

ur. 1969, kończy 56 lat

Mackenzie Crook
Mackenzie Crook

ur. 1971, kończy 54 lat

Nicolas Winding Refn
Nicolas Winding Refn

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV