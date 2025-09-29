To oni zagrają główne role w nowej wersji hitu lat 80.? Casting marzeń

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Już od jakiegoś czasu wiemy, że studio Universal stworzy reboot emitowanego w latach 1984-1990 serialu Policjanci z Miami. Produkcja, w której w tytułowych bohaterów wcielili się Don Johnson i Phillip Michael Thomas, stała się bezdyskusyjnym hitem popkultury, zyskując rzesze fanów na całym świecie - także w Polsce. Teraz okazuje się, że w jej nowej wersji możemy liczyć na casting marzeń.

Jak donosi serwis Nexus Point News, kultowe role detektywów Jamesa "Sonny'ego" Crocketta i Ricardo "Rico" Tubbsa mają obsadzić odpowiednio Glen Powell i Michael B. Jordan, od początku uchodzący za wielkich faworytów fanów. Do podpisania umowy jeszcze nie doszło, ale w tej sprawie Universal prowadzi już ponoć z aktorami zaawansowane rozmowy.

Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku.

Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową.

