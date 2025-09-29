To oni zagrają główne role w nowej wersji hitu lat 80.? Casting marzeń
Wygląda na to, że w nowej wersji hitu popkultury lat 80. główne role mogą zagrać aktorzy, których od początku wskazywali fani. Policjanci z Miami wracają - w sieci właśnie pojawiły się doniesienia na temat tego, kto ma wcielić się w tytułowych bohaterów.
Już od jakiegoś czasu wiemy, że studio Universal stworzy reboot emitowanego w latach 1984-1990 serialu Policjanci z Miami. Produkcja, w której w tytułowych bohaterów wcielili się Don Johnson i Phillip Michael Thomas, stała się bezdyskusyjnym hitem popkultury, zyskując rzesze fanów na całym świecie - także w Polsce. Teraz okazuje się, że w jej nowej wersji możemy liczyć na casting marzeń.
Jak donosi serwis Nexus Point News, kultowe role detektywów Jamesa "Sonny'ego" Crocketta i Ricardo "Rico" Tubbsa mają obsadzić odpowiednio Glen Powell i Michael B. Jordan, od początku uchodzący za wielkich faworytów fanów. Do podpisania umowy jeszcze nie doszło, ale w tej sprawie Universal prowadzi już ponoć z aktorami zaawansowane rozmowy.
Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku.
Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową.
Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad
Źródło: Nexus Point News
