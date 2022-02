Policyjna opowieść 3: Superglina - Michelle Yeoh wspomina wyczyn kaskaderski, który omal jej nie zabił

fot. IMDb

Policyjna opowieść 3: Superglina to film z 1992 roku, w którym Jackie Chan łączy siły z piękną policjantką (Michelle Yeoh). Quentin Tarantino opisał wspomniany tytuł jako "coś z prawdopodobnie najwspanialszymi scenami kaskaderskimi, jakie kiedykolwiek nakręcono w jakiejkolwiek produkcji". I nie bez powodu.

Film zawiera m.in. niesamowite fragmenty Yeoh wjeżdżającej na motocyklu do pędzącego pociągu. Aktorka wspomina ten moment i sama nie dowierza w swoje poczynania: "Co ja sobie myślałam? Huśtałam się na boku ciężarówek. Wjeżdżałam na motocyklu do jadącego pociągu. Wykonywałam najbardziej szalone akrobacje". W tym jedną, która "prawie ją zabiła". Gwiazda odwołuje się do szczególnie niebezpiecznej sceny kaskaderskiej, w której brała udział. Skakała z dachu ciężarówki na maskę kabrioletu prowadzonego przez swojego ekranowego partnera, Jackiego Chana. Wszystko działo się w chwili, gdy oba pojazdy pędziły autostradą.

Policyjna opowieść 3: Superglina - sceny z Michelle Yeoh

Policyjna opowieść 3: Superglina

W tamtych czasach w Azji nie robiło się prób. Nie było tygodni przygotowań. Uczymy się kaskaderki i szybko ją wykonujemy. Uważałam, że upadek z wysokości ponad dwóch metrów, to niewiele. Pomyślałam sobie, że mogłabym to zrobić, ale gdy w grę wchodzą poruszające się pojazdy, to zupełnie inne doświadczenie. Ja nie stoję w miejscu, samochód też nie, nic nie stoi w miejscu... Nie wiem, czy to było szaleństwo, chwila obłędu, ale przez chwilę przeszła mi myśl: 'Nigdy nie dowiesz się jakie to uczucie, dopóki nie spróbujesz'.

Za pierwszym razem Michelle uderzyła w maskę, potem wypadła z samochodu i znalazła się na jezdni. W ostatniej chwili odsunęła się z miejsca, do którego zbliżały się dwa samochody. "Przednia szyba miała się rozbić, co pozwoliłoby mi odetchnąć z ulgą, ale tak się nie stało. Nie miałam czego się trzymać i ciągle ześlizgiwałam się z pojazdu. Pamiętam tylko, że wylądowałam na ziemi. Na szczęście nie uderzyłam głową w asfalt. Potem usłyszałam Jackiego, który krzyczał: Dobra, dobra, to już koniec! Dość! Skończyliśmy na dziś! Nie robimy nic więcej! To jest głupie! To jest niedorzeczne! Nie będziemy tego robić!"

Aktorce udało się pomyślnie wykonać powierzone jej zadanie w następnym ujęciu. Jak sama przyznała, czasami warto zastanowić się nad konsekwencjami oraz tym, czy obsada jest gotowa na ryzyko i trudne ruchy kaskaderskie. Wszystko musi się zgadzać nie tylko pod względem fizycznym, ale także mentalnym. 'Proszę, pozwólcie profesjonalistom wykonywać ich pracę, jeśli jest taka możliwość' - mówi bohaterka Policyjnej opowieści 3.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.