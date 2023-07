Polowanie – nowy thriller polityczny. Jest obiecująca obsada

fot. Rafał Pijański

Polowanie, czyli debiut fabularny Pawła Chmielewskiego, przeniesie nas w głąb ciężkiej walki z systemem. Film powstał na bazie rzeczywistych zdarzeń, a na ekranie ujrzymy m.in.: Artura Barcisia, Michała Czerneckiego, Magdalenę Walach, Kamilę Kamińską, Andrzeja Andrzejewskiego, Ewę Kasprzyk i Piotra Cyrwusa.

Polowanie - fabuła

Każde miasteczko ma swoje tajemnice. Boleśnie przekonuje się o tym Michał Król –przedsiębiorca, który zostaje burmistrzem. Trafia w sam środek układu, który chce go zniszczyć. Skorumpowani urzędnicy, oszustwa finansowe i medialne manipulacje stają się jego codziennością. Musi odpierać ataki tych, którym zaszedł za skórę. W pewnym momencie zaczyna bać się o życie swoje i swojej rodziny. Mimo trudności, z którymi się mierzy, nie poddaje się, pozostaje wierny swoim ideałom i działa dla dobra lokalnej społeczności. Przyjdzie mu za to jednak zapłacić wysoką cenę.

Paweł Chmielewski zdradził, co chciał przekazać widzom nową fabułą.

Chcę zachęcić tym filmem widzów do tego, by bacznie przyglądali się temu, co robią samorządy w ich miastach, gminach i powiatach. Przecież od decyzji władz samorządowych zależy nasze życie. One mają bezpośredni wpływ na codzienność każdego z nas. Trzeba być czujnym, a nie biernym.

Polowanie - zdjęcia

Polowanie

Film trafi do kin 6 października.