fot. EW.com

Reklama

20th Century Studios opublikowało pierwszy zwiastun filmu Pomocy (Send Help) w reżyserii Sama Raimiego. Według zapowiedzi to mieszanka horroru i czarnej komedii - w stylu charakterystycznym dla twórcy, który w swoich filmach grozy często łączył strach z absurdalnym humorem. Projekt oparty jest na oryginalnym pomyśle, który na scenariusz przełożyli Mark Swift i Damian Shannon.

Pomocy - zwiastun

Pomocy - opis fabuły

Bohaterką historii jest Linda Liddle, niedoceniana i nieszanowana pracowniczka korporacji, która zostaje uwięziona na bezludnej wyspie razem ze swoim toksycznym szefem, Bradleyem Prestonem. Tylko oni przeżyli katastrofę lotniczą. Na miejscu muszą pokonać dzielące ich różnice, by przetrwać, ale ostatecznie między nimi dochodzi do niepokojącego odwrócenia ról w dziwacznej rozgrywce, w której stawka okazuje się znacznie większa, niż ktokolwiek by chciał.

W obsadzie znaleźli się Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (Far from Heaven), Xavier Samuel (Elvis), Chris Pang (Crazy Rich Asians), Thaneth Warakulnukroh (Thai Cave Rescue) oraz Emma Raimi (Happy Pills).

Premiera filmu Pomocy zaplanowana jest na styczeń 2026 roku.