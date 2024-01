Postaci z Władcy Pierścieni w stylu Simpsonów. Poznajecie wszystkich?

fot. Abandoned Films

Reklama

Simpsonowie to produkcja animowana, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Stworzona w latach 1987 i emitowana na początku w ramach programu Tracey Ullman Show doczekała się 35 serii i aż 760 odcinków. Fani pokochali Homera Simpsona i jego rodzinę ze względu na nieustannie aktualizowaną satyrę rzeczywistości. W popularyzacji marki na pewno pomogły też gagi, które używane są w serialu do dziś. Wiele kontrowersji dookoła produkcji nie sprawiło, że ta ją straciła - wręcz przeciwnie. Jednak nie tylko sposób opowiadania historii i naśmiewania się z rzeczywistości, która nieustannie się zmieniła, doprowadziły do wybuchu popularności marki, ale również jej charakterystyczny styl wizualny, który wielokrotnie brano na tapet i modyfikowano. Przeróbki z udziałem Simpsonów można znaleźć wszędzie i bardzo chętnie korzysta z nich sztuczna inteligencja.

Tym razem stylu wizualnego z komedii o Homerze Simpsonie użyto do przerobienia postaci z Władcy Pierścieni w taki sposób jakby miały pojawić się w serialu. Prace użytkownika Abandoned Films na Facebooku możecie zobaczyć w galerii poniżej. Jesteście w stanie rozpoznać wszystkich?

Postaci z Władcy Pierścieni w stylu Simpsonów - galeria

Postaci z Władcy Pierścieni w stylu Simpsonów