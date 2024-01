Simpsonowie - postaci w realistycznym wydaniu. Nowe prace sztucznej inteligencji

fot. Milie Erville

Simpsonowie to produkcja animowana, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Stworzona w latach 1987 i emitowana na początku w ramach programu Tracey Ullman Show doczekała się 35 serii i aż 760 odcinków. Pełna gagów produkcja animowana zapadła w pamięć oglądających z wielu różnych powodów. Nie tylko ze względu na bezpośrednią satyrę rzeczywistości, aktualizowaną o kolejne lata powstawania, ale również przez inne okoliczności. Nie raz i nie dwa słyszało się o przewidywaniu przyszłości przez twórców serialu, ponieważ wiele ze zdarzeń, które przedstawiono w produkcji, później miało miejsce w rzeczywistości po wielu latach, na przykład to, że Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wiele gagów zostało zapamiętanych i nawet zmiana wrażliwości opinii publicznej nie jest w stanie powstrzymać twórców przed umieszczaniem ich w kolejnych sezonach, na przykład kontrowersyjny żart o tym, jak to Homer Simpson dusi swojego syna.

Milie Erville za pośrednictwem grupy na Facebooku opublikowała prace sztucznej inteligencji, które przedstawiają postaci ze słynnego serialu w realistyczny sposób. Sprawdźcie sami, jak się prezentują.

Simpsonowie w prawdziwym życiu - AI

Patty i Selma