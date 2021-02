Poszukiwacze prawdy - serial z Nickiem Frostem skasowany po 1. sezonie. "To ogromny cios"

fot. Amazon Prime Video

Poszukiwacze prawdy to serialowy horror komediowy opowiadający o zespole badaczy zjawisk paranormalnych, w którym w głównych rolach występowali Simon Pegg i Nick Frost. Amazon zdecydował jednak, że pierwszy sezon produkcji będzie zarazem tym ostatnim i nie przedłużył serialu o kolejne sezony.

O skasowaniu produkcji fanów poinformował za pomocą mediów społecznościowych Nick Frost. Aktor i współscenarzysta serii nie potrafił ukryć swojego rozczarowania, w usuniętym już instagramowym poście nazywając decyzję Amazona ciosem poniżej pasa.

Poszukiwacze prawdy nie powrócą z drugim sezonem. To dla mnie ogromny cios, dosłownie cios poniżej pasa. Włożyliśmy w tę produkcję nasze serca, nasze dusze, a w niektórych przypadkach nawet i krew. To ogromna strata. Mieliśmy jeszcze tyle historii o duchach do opowiedzenia - teraz pozostaną nieopowiedziane. Jeśli lubiliście nasz serial, dziękujemy wam. Jeśli nie, jesteście teraz zadowoleni?

W serialu Poszukiwacze prawdy wystąpili Nick Frost jako Gus, Simon Pegg jako Dave, Samson Kayo jako Elton, Malcolm McDowell jako Richard, Emma D'Arcy jako Astrid i Susan Wokoma jako Helen. Pierwszy sezon składał się z ośmiu części.