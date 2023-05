Potwór - teaser 2. sezonu serialu Netflixa. Czy będzie taki hit jak Dahmer?

fot. Netflix

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera był niewiarygodnym hitem. Serial szturmem wdarł się do listy najpopularniejszych tytułów w historii Netflixa, na której piastuje zaszczytne drugie miejsce. Dzięki temu sukcesowi postanowiono zrobić z tego antologię, czyli każdy sezon będzie opowiadać o innym prawdziwym potworze; to oznacza, że historie nadal będą oparte na faktach. Netflix ogłosił szczegóły 2. sezonu.

Za sterami ponownie stoi Ryan Murphy. 2. sezon będzie nosić tytuł: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Jest to opowieść oparta na faktach z życia braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za morderstwo własnych rodziców. Poza tym Netflix szykuje też dokument o braciach, bo dostali na wyłączność dostęp do Menendezów. Obaj odsiadują dożywocie.

Potwór - teaser 2. sezonu

Netflix planuje wypuścić 2. sezon w 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie. Po sukcesie Dahmera Netflix od razu zamówił dwa kolejne sezony.