Power Princess - Marvel ma swoją Wonder Woman. Bohaterka zachwyca na okładce

Stanley Lau aka Artgerm/Marvel

Już niebawem w uniwersum Marvela zadebiutuje wydarzenie Heroes Reborn, w ramach którego zobaczymy zupełnie inną wersję uniwersum komiksowego giganta. W tym świecie Avengers nigdy nie istnieli, a rola najpotężniejszych herosów na Ziemi przypadła w udziale drużynie Squadron Supreme of America - znacznie więcej szczegółów na temat eventu znajdziecie w tym miejscu.

Teraz o Heroes Reborn znów jest głośno za sprawą okładki alternatywnej do pierwszego zeszytu zasadniczej serii, której autorem jest Stanley Lau aka Artgerm. Pojawia się na niej Power Princess, członkini Squadron Supreme of America, grupy uznawanej za pastisz Ligi Sprawiedliwości. Dość powiedzieć, że kojarzona z Wonder Woman bohaterka pochodzi z wyspy o nazwie Utopia, do złudzenia przypominającej znaną z komiksów DC Temiskirę.

Tak prezentuje się Power Princess (w galerii znajdziecie także nowe plansze promujące wydarzenie):

Heroes Reborn #1 - okładka alternatywna

Pierwszy zeszyt serii Heroes Reborn zadebiutuje na amerykańskim rynku w maju.