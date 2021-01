Marvel - Avengers nigdy nie istnieli, Thor alkoholik, Thanos potężniejszy niż w MCU. Heroes Reborn zmieni wszystko

Marvel

W Marvelu trwa obecnie wydarzenie King in Black, ale wydawnictwo już teraz oficjalnie zapowiedziało kolejny wielki event w swoim uniwersum. Nadchodzi Heroes Reborn, opowieść nawiązująca tytułem i warstwą fabularną do słynnej historii, która została pierwotnie opublikowana w latach 1996-1997. Z pierwszych informacji możemy wywnioskować, że wywróci ona rzeczywistość świata Domu Pomysłów do góry nogami. Dość powiedzieć, że w zbliżającym się wielkimi krokami cyklu Avengers nigdy nie istnieli, Thor nie podniósł Mjolnira, Iron Man nie zbudował zbroi, naszej planety broni grupa Squadron Supreme of America, agent Coulson może zostać prezydentem, a herosi i złoczyńcy łączą się w ramach hybryd postaci.

Heroes Reborn - o czym jest wydarzenie?

Tak prezentuje się opis fabuły pierwszego zeszytu:

Witajcie w świecie, w którym Tony Stark nigdy nie zbudował zbroi Iron Mana. Gdzie Thor jest pijakiem i ateistą, który gardzi młotami. Gdzie Wakanda uchodzi jedynie za mit. I gdzie Kapitan Ameryka nigdy nie został odnaleziony w lodzie, ponieważ nie istnieją żadni Avengers, którzy mogliby go w ogóle odnaleźć. Zamiast tego ten świat jest od zawsze chroniony przez Najpotężniejszych Bohaterów na Ziemi, drużynę Squadron Supreme of America. Teraz musi ona stawić czoło swoim najgroźniejszym przeciwnikom, takim jak Doktor Juggernaut, Black Skull, Silver Witch czy Thanos z Pierścieniami Nieskończoności. Blade jest jedyną żyjącą istotą, która zdaje się pamiętać, że ten świat został w jakiś sposób... zrodzony na nowo. Teraz stara się on znaleźć powód tej złowieszczej zmiany rzeczywistości.

Heroes Reborn - autorzy i data premiery

Głównym scenarzystą zasadniczej serii jest Jason Aaron, natomiast rysunki przygotowuje Ed McGuinness. Wydarzenie rozpocznie się w maju.

Heroes Reborn - postacie

Marvel zaprezentował w sieci pierwsze grafiki promocyjne, które wyjawiają, że w ramach eventu zobaczymy hybrydy przeróżnych herosów i złoczyńców. Są to m.in. połączenia Doktora Dooma i Juggernauta; Scarlet Witch i Enchantress; Spider-Mana, Reeda Richardsa i Bena Grimma aka Stwora czy Punishera i Venoma (hybryda ta najprawdopodobniej będzie pracować dla Hydry). Zmianie ulega także rzeczywistość innych bohaterów: agent Coulson stara się zostać prezydentem USA, Wolverine stoi na czele kanadyjskiej drużyny herosów Alpha Flight (ze zmienionym składem), Hulk walczy w kosmosie z obcymi, natomiast Thanos zamiast Kamieni dzierży potężniejsze niż artefakty z MCU Pierścienie Nieskończoności.

Heroes Reborn - grafiki promocyjne

Heroes Reborn - materiały promocyjne (baner)

Heroes Reborn - o czym była pierwsza wersja historii?

Wydarzenie Heroes Reborn ukazywało się na amerykańskim rynku w latach 1996-1997. Z perspektywy czasu możemy je ocenić jako gigantyczny crossover, którego najważniejszymi bohaterami stali się członkowie Avengers, Fantastycznej Czwórki, Doktor Doom i Hulk (w ramach eventu doszło także do restartu wielu serii). Punktem wyjściowym fabuły było tajemnicze odrodzenie herosów i Dooma, którzy według początkowych informacji ponieśli śmierć z ręki Onslaughta, potężnego złoczyńcy powstałego w wyniku połączenia świadomości Profesora X i Magneto. Później najważniejsze postacie zostały przez Franklina Richardsa przetransportowane do alternatywnego wymiaru.

Warto dodać, że oryginalna wersja Heroes Reborn jest jedną z nielicznych opowieści Marvela, przy powstawaniu których Dom Pomysłów zlecił wykonanie części prac zewnętrznym firmom. Doszło do tego tuż po tym, gdy Jim Lee i Rob Liefeld opuścili wydawnictwo; później odpowiadali oni za poszczególne serie wchodzące w skład eventu.

Wpływ pierwotnej historii na świat Marvela był na tyle duży, że twórcy kilkukrotnie wykorzystywali zawarte w niej motywy. Przykładem może być stworzenie uniwersum Ultimate czy seria Infinity Wars, w ramach której zobaczyliśmy połączenia herosów i złoczyńców, tzw. Infinity Warps - ich autorką była korzystająca z mocy Kamieni Nieskończoności Gamora.

Heroes Reborn - zwiastun

Marvel zaprezentował także zwiastun wydarzenia w wersji wideo. Zwróćmy uwagę, że jego narratorem jest centralna postać nadchodzącego cyklu, Blade.

Heroes Reborn - komentarz twórców

Tak do nadchodzącego wydarzenia odnosi się scenarzysta Jason Aaron:

To chyba najdziksza historia, którą kiedykolwiek przelałem na papier. Musiałem zerwać z konwenansami i uwolnić ukryte we mnie, reagujące krzykiem na komiksy dziecko - i to w najdogłębniejszy sposób. Razem z grupą nadzwyczaj kreatywnych artystów stworzyliśmy świat, którego - jestem tego pewny - nie będziecie mogli porównać z czymkolwiek, co widzieliście w Marvelu do tej pory. Ten pomysł dojrzewał już na kolejnych stronach mojej serii o Avengers, stając się większy i większy. Im więcej fundamentów kładłem pod świat Reborn, tym bardziej mnie to cieszyło i ekscytowało. Ten projekt rozpala ogień mojej miłości do komiksów, w każdy możliwy sposób.

Z kolei rysownik Ed McGuinness komentuje event tymi słowami:

Doznawałem całkowitego olśnienia projektując i rysując waszych ulubionych bohaterów, których Jason Aaron postanowił włączyć do gry. Obecność każdego z nich ma swoje konkretne przeznaczenie, co dawało olbrzymią frajdę z artystycznego punktu widzenia. Jason w ogóle może być najbardziej szalonym naukowcem w świecie komiksów!