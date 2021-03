Marvel - Kamienie Nieskończoności wracają do uniwersum. Iron Man, Cap i nowi złoczyńcy

Marvel

Choć taki obrót spraw ujawniono już w zeszłym roku, Marvel oficjalnie dopiero teraz zapowiedział wydarzenie Infinity Destinies. To właśnie w nim do uniwersum powrócą Kamienie Nieskończoności. Opowieść ma być złożona z 8 części (wypuszczanych w ramach roczników poświęconych poszczególnym postaciom), a podsumuje je Infinity Score, "przełomowa" historia z Black Cat w roli głównej - w tym miejscu warto dodać, że Felicia Hardy niedawno doświadczyła wizji, w której na jej ręce znalazła się Rękawica Nieskończoności.

Bohaterami poszczególnych odsłon zostaną m.in. Tony Stark i Kapitan Ameryka. Tak prezentuje się oficjalny opis rozpoczynającego event zeszytu Iron Man Annual #1 (jego autorami są Jed MacKay i Ibraim Roberson):

Kiedy Iron Man odkryje, że tajemniczy ludzie porwali i torturują Milesa Moralesa, będzie musiał przyjrzeć się tej sprawie. To, co uda mu się odnaleźć w kwestii Assessora i Quantuma, zszokuje was. Sekrety zostaną odkryte w ramach głębszego spojrzenia na nowych złoczyńców, a cała historia położy fundamenty pod kolejne opowieści w uniwersum.

Następnym etapem wydarzenia będzie Captain America Annual #1 (autorzy - Gerry Duggan i Marco Castiello), w którym dusza złoczyńcy Overtime'a połączy się z Kamieniem Czasu - dzięki temu uniknie on śmierci i zyska moce, których nie potrafi pojąć. W Black Cat Annual #1 (Jed MacKay i Joey Vazquez) tytułowa bohaterka trafi z kolei do Seulu, gdzie spotka White Fox i nowo wprowadzonego do uniwersum herosa, Taegukgiego.

W poszczególnych zeszytach znajdą się też rozdziały, których bohaterem będzie tropiący Kamienie Nieskończoności i powiązanych z nimi herosów i złoczyńców Nick Fury.

Iron Man Annual #1 - okładka

Wcześniej spekulowano, że Infinity Destinies z uwagi na pandemię koronawirusa ostatecznie zostanie anulowane; wygląda jednak na to, że Marvel od początku nie rozważał takiego posunięcia.

Iron Man Annual #1 trafi na amerykański rynek 2 czerwca, Captain America Annual #1 - tydzień później, a Black Cat Annual #1 - 23 czerwca. Bohaterami kolejnych odsłon będą m.in. Thor, Spider-Man, Miles Morales, Strażnicy Galaktyki i Avengers.