Power Rangers mogli doczekać się własnej gry w stylu Batman: Arkham. Szczegóły trafiły do sieci

fot. twitter.com/shadowpiper

Jason Bischoff, dawniej związany z filmą Saban Brands, ujawnił, że swego czasu rozważano stworzenie gry w uniwersum Power Rangers, która znana była jako Project Nomad. Z opublikowanych przez niego informacji wyłania się obraz produkcji bardzo ambitnej, która pełnymi garściami miała czerpać z serii Batman: Arkham, jednocześnie oferując też możliwość zabawy w kooperacji.

Co ciekawe, to sam Bischoff porównywał Project Nomad do Arkham w serii tweetów. W jednym z nich zasugerował nawet, że mogłoby być to coś w stylu Gotham Knights, ale na pięć lat przed zapowiedzią gry od Warner Bros. Games Montreal.

https://twitter.com/shadowpiper/status/1423784094849114116

Ambitnego projektu niestety nie udało się zrealizować. Na przeszkodzie stanął przede wszystkim budżet, czas oraz nieokreślone "zmiany w biznesie".

Ostatecznie czas + duże zmiany w naszym biznesie sprawiły, że rozmowy o Project Nomad ucichły. Takie rzeczy się zdarzają! Cała branża jest zbudowana na tym "co mogłoby być".

Zobaczcie też grafiki koncepcyjne, które Jason Bischoff opublikował na swoim Twitterze.

Power Rangers/Project Nomad - grafiki koncepcyjne